Així es belluga Javier Fernández, el patinador de moda: escenes d'un assaig

L'espectacle que ha creat el patinador de moda, Javier Fernández, i que es pot veure, de moment, avui a Madrid, es diu 'Revolution on ice'. Certament, aquest esportista madrileny està revolucionant la disciplina i fent que els més joves es tornin a interessar per aquest esport amb un alt component artístic.

Fa només uns dies, en una entrevista publicada al suplement d'aquest diari 'Ara Diumenge', Javier Fernández reivindicava el seu esport i es lamentava que a l'estat espanyol el patinatge no té tradició i no hi ha bones instal·lacions.

Ara podeu veure com es belluga aquest campió del món en tres moments del seu assaig a Madrid: