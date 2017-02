Joan Gaspart: "Per ser president d'un club no es pot ser tan fanàtic com era jo"

"Per ser president d'un club de futbol cal tenir un caràcter molt especial, no es pot ser tant fanàtic com era i sóc jo, no ho he perdut", va explicar l'expresident blaugrana Joan Gaspart a 'El Transistor', el programa nocturn esportiu d''Onda Cero'. "Un vicepresident es pot permetre certs luxes, ja que el cobreix el president, però un president ha de ser equànime, prudent i dialogant, i aquests no són els meus forts en el món del futbol", va afegir.

En el mateix, Gaspart explica com va viure l'època de vicepresident, càrrec que va ocupar durant 22 anys, i president del Barça. "Vaig gaudir més com a vicepresident per no tenir tanta responsabilitat i si més llibertat".

L'expresident també va recordar un episodi on va entrar en un bar d'ultres després d'un clàssic: "Després d'empatar en el Bernabéu, vaig entrar en un bar per prendre una cervesa i va resultar ser un bar d'ultres. Em van rebre bé", va comentar.

Gaspart, a més, va assegurar que els seus 22 nets són del Barça. "Seria impossible que algun no ho fos, a les meves filles els preguntava de quin equip eren les seves parelles, i si no eren del Barça, ho tenien malament", va bromejar l'exmandatari.