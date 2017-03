Jordi Cruyff: "El meu pare mai portava cap derrota ni mal humor a casa"

Jordi Cruyff va passar pels micròfons de 'Rac1', en l'espai 'Via lliure', per repassar la figura del seu pare, Johan, en l'aniversari de la seva mort. "Ell tenia una qualitat que és molt difícil, i que jo no tinc, que és que arribava a casa i s'acabava. Mai va portar cap derrota ni mal humor a casa", va explicar l'ara director esportiu del Macabbi Tel Aviv, que va recordar que el seu pare "no tocava mai els mals resultats" quan arribava a casa amb la seva família.

El fill del mite holandès va apuntar que "poca gent deixa un llegat tant bonic", i malgrat va reconèixer que "potser no tothom estaria d'acord amb algunes decisions esportives o amb la seva forma de dir-ho, però ha quedat un respecte enorme per la seva contribució a l'esport i a nivell social, que al final és el que queda". En representació a la família, ha valorat positivament els actes programats pel club per homenatjar al seu pare. "S'ha portat amb molt respecte i afecte, estem encantats", va comentar.

Quan va recordar el com volia ser recordat el seu pare, Jordi va destacar la vessant social: "Ell ens deia que el recordarien per l'esport, però que preferia que el recordessin per la vessant social, per la seva Fundació". I va rememorar l'afecte que tenia cap a nens: "Ell tenia quelcom especial cap a ells, no va tenir una infància fàcil, i la seva experiència el va portar a ajudar als nens".

Sobre l'adaptació a Catalunya, Jordi va explicar-ne que el seu pare sempre va ser una persona "lligada a la cultura, a la rebel·lia del moment, encaixava molt a Catalunya en aquell moment, era una persona de principis i valors, que quan veia una injustícia no s'ho callava". I va reivindicar la seva defensa cap al dret de decidir: "No sé si era independentista, però creia en el dret de votar la pròpia vida, coincideix amb la seva filosofia, de decidir per un mateix".