Kilian Jornet inicia l'atac a l'Everest

L'atleta de curses de muntanya Kilian Jornet ha iniciat aquest dissabte l'ascens a l' Everest (8.848 metres), amb el qual intentarà establir una nova marca d'ascens i descens de la muntanya més alta del món sense utilitzar oxigen artificial.

L'esportista català ha iniciat aquest dissabte a les 22:00, hora local, el repte des del camp base de la cara nord del sostre del món, situat a l'antic monestir de Rongbuk (5.100 metres), segons ha informat en un comunicat.

Des d'aquest punt, Jornet es dirigirà primer fins al camp base avançat, situat a 6.500 metres, per realitzar l'atac definitiu fins al cim per la vessant nord de l'Everest, la més desconeguda, ja que la majoria d'expedicions comercials ho fan per la vessant sud.

El gel acumulat al corredor Norton, per on tenia previst pujar inicialment, ha provocat que finalment hagi escollit provar l'ascens per la ruta més habitual. Per aconseguir completar aquest repte, Jornet no compta amb oxigen artificial ni cordes fixes i utilitzarà el material més lleuger possible seguint, així, un estil minimalista.

"Em trobo bé físicament i a nivell d'aclimatació em sembla que hem fet un bon treball. Espero que la meteorologia ens acompanyi i puguem completar aquest repte que també tancaria el projecte Summits of My Life", ha explicat abans de començar el repte. Jornet té com a objectiu coronar la muntanya més alta del món i culminar el seu projecte personal Summits of My Life (Cims de la meva vida) que li ha permès viatjar per tot el món intentant establir rècords d'ascens en algunes de les muntanyes més icòniques del planeta.

Va començar a la serralada del Mont Blanc el 2012 i des d'aleshores ha escalat muntanyes a Europa (Mont Blanc i Cervin), a l'Amèrica del Nord (Denali) i a l'Amèrica del Sud (Aconcagua). Serà la segona vegada que intenti l'ascens a l' Everest, ja que l'expedició es va haver de posposar al setembre del 2016 a causa de les males condicions meteorològiques.

Aquest any l'equip tenia previst viatjar a l' Himàlaia en la temporada de tardor, però en no poder obtenir els permisos, es va decidir avançar l'expedició per fer-la a la primavera.