Josu Urrutia, president de l'Athletic: "El Barça no m'ha trucat per Ernesto Valverde"

Poques pistes. El president de l'Athletic Club, Josu Urrutia, no ha tancat la porta a la continuïtat d' Ernesto Valverde al capdavant del primer equip de Lezama. De fet, ha assegurat que el Barça ni cap altre club s'han posat en contacte amb ell per parlar del futur de l'entrenador, un dels aspirants a la banqueta blaugrana de cara a la temporada que ve. " A mi ningú m’ha trucat ni crec que m’hagin de trucar", ha dit Urrutia, deixant clar també que Valverde acaba contracte i els clubs que el vulguin no han de negociar amb la seva directiva.

"Tenim experiència en aquests tipus de situacions. L'Ernesto, en aquests últims dos anys, va renovar any a any. Estem pendents de tenir una conversa més concreta amb ell. Entenem que cada vegada és més normal en el món del futbol viure aquest tipus de situacions", ha dit el president de l'Athletic, que ha assegurat que no han parlat amb "cap entrenador" per suplir Valverde. "Per a nosaltres és el millor entrenador per a l'Athletic", ha destacat. "No tinc por a les situacions que es puguin donar davant una decisió negativa de l’entrenador. L’Athletic mostra força, sap cap a on va i nosaltres és d’això del que ens preocupem", ha afegit quan se li ha preguntat per un escenari sense l'actual tècnic.