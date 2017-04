L'exjugador Juanele és a la presó per maltractaments a la seva exparella

L'exfutbolista de l'Sporting , el Tenerife, el Saragossa o el Terrassa, Juan Castaño Quirós ' Juanele' es troba des de finals del mes de març ingressat a la presó de Villabona on haurà de complir un any de condemna per maltractaments a la seva exparella.

' Juanele' va ingressar de manera voluntària després de conèixer que el Consell de Ministres havia denegat l'indult sol·licitat després de la condemna a un any de presó dictaminada per l'Audiència Provincial d'Astúries, segons fonts pròximes a l'exjugador internacional. Els fets van tenir lloc al 2015 quan Juanele va irrompre a la perruqueria propietat de la seva exparella on la va amenaçar i va causar diverses destrosses. L'exjugador es troba ingressat en un mòdul terapèutic on haurà de complir el temps que li queda fins a completar la condemna.

Juanele ja va ser detingut en dues ocasions anteriors i fins i tot va complir una altra condemna també per maltractaments tot i que en aquella ocasió a una parella anterior.