Juanfran confirma que el Barça no fitxarà cap lateral per suplir Aleix Vidal

El lateral madrileny Juanfran Moreno no fitxarà pel Barça. Així ho ha confirmat aquest dilluns el defensor del Deportivo, que ha reconegut l'interès del club blaugrana però ha negat que el Barça li hagi traslladat "una oferta formal". El jugador, de 28 anys i amb passat blanc, s'ha pronunciat per primer cop després d'unes setmanes de rumors originats per la greu lesió d' Aleix Vidal, que permetia al Barça acudir al mercat nacional per buscar un recanvi.

Una opció que, finalment, no executarà, tal com ha confirmat el mateix Juanfran: "Al final sembla que el Barça no firmarà amb ningú". El jugador té una clàusula de 8 milions d'euros, però la seva idea és seguir al club gallec. "M'afalaga l'interès d'un equip com el Barça, però jo puc dir que la temporada l'acabaré segur al Deportivo. No era el moment al gener, ni molt menys ho és ara, de parlar d'això". A més, ha deixat clar que "mai" va tenir la intenció de marxat tot i haver rebut una oferta econòmicament i esportivament molt bona. El lateral, a més, ha mostrat la seva predisposició a renovar per més anys pel Deportivo.