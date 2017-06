El Reial Madrid segueix regnant a Europa (1-4)

El Reial Madrid ha tornat a guanyar la Champions. Els blancs han derrotat la Juve a la final de Cardiff (1-4) i s'han convertit en el primer equip que revalida l''orelluda' des que existeix el format de la Lliga de Campions. Els dos gols de Cristiano, el de Casemiro i el d'Asensio han permès que l'equip de Zidane mantingui el regnat europeu i guanyi tres títols en els últims quatre anys.

Un partit, però, que ha acabat d'una manera molt diferent de com ha començat. Zidane ha decidit fer jugar Isco per reforçar el mig del camp i mirar de controlar el partit. El Juventus, però, ha sabut contrarestar-ho amb un futbol col·lectiu i sense regalar cap pilota. Allegri ha plantejat un enfrontament per tenir la pilota i jugar tant temps com pogués a camp rival. Res de 'catenaccio': pressió, ordre i atac constant. De fet, les primeres ocasions han sigut italianes, amb un cop de cap d'Higuaín, un xut d'ell mateix que ha aturat Keylor en dos temps i, la més clara, una canonada de Pjanic que el porter ha salvat arran del pal.

Per idees i per mèrits, la Juve mereixia el gol però, coses del futbol, qui s'ha avançat ha sigut el Reial Madrid. En la primera jugada que ha pogut sortir a l'atac –fins aleshores la consigna d'Allegri era tallar les transicions amb falta–, Benzema i Carvajal han combinat i Cristiano ha rematat la feina amb un xut des de la frontal que no ha pogut refusar ni el central Bonucci ni el porter Buffon (min 20).

El gol no ha canviat el plantejament dels dos equips, tot i que ha provocat un cert nerviosisme a l'equip de Torí. Això ha donat lloc a transicions una mica més ràpides i la sensació que es podia trencar el partit. Gairebé sense temps per especular, però, Mandzukic ha rebut una pilota a l'àrea, a mitja altura, i amb un gran recurs tècnic, de tisora, ha clavat la pilota a l'escaire (min 23).

El Juventus ha tornat a passar a dominar i ha tingut algunes arribades per posar-se en avantatge. I, també, el Madrid, amb dues pilotes per a Cristiano –una xilena i un cop de cap– que no han trobat porteria. Això sí, els italians han estat més incisius i, amb la velocitat en els atacs, han forçat les grogues de dos defenses, Sergio Ramos i Carvajal.

Un descans decisiu

Tot ha canviat al segon temps, però. Zidane ha avançat la pressió i el Madrid ha començat a fer el que no havia fet en els primers 45 minuts. La Juve ha perdut la pilota i ha reculat, mentre el conjunt blanc ha anat guanyant metres. El partit ha seguit el mateix guió d'abans amb els protagonistes canviats, i amb les conseqüències que això suposa.

El Madrid ha tingut la pilota, ha obert les bandes, sobretot l'esquerra, i ha anat colpejant la defensa italiana amb un martellet fins que al final s'ha trencat. Amb un punt de sort, perquè el xut de Casemiro (min 60) ha tocat el taló de Khedira i ha agafat un efecte que ha despistat Buffon. I, poc després, Modric ha recuperat una pilota al vèrtex de l'àrea i ha centrat perquè Cristiano, que s'ha desmarcat amb habilitat, fes pujar el tercer gol al marcador (min 66).

En un tres i no res la final ha quedat sentenciada. La diferència l'ha marcada l'efectivitat en atac del Reial Madrid, que ha sabut rematar les accions que no ha rematat la Juve a la primera part.

Els últims minuts només han servit per veure una Juve passada de voltes i un Cuadrado sobreexcitat que ha entrat com a revulsiu i ha vist dues grogues en cinc minuts. I, quan els italians ja han abaixat els braços, ha arribat un altre gol, ara de Marco Asensio.

El Madrid segueix regnant a Europa i ja ha guanyat tres Champions en els últims quatre anys.