La Juve cau a Roma i encara no és campiona

Pocs dies després de classificar-se per jugar la final de la Lliga de Campions, la Juventus va caure per 3-1 al camp del Roma i perdia així l’oportunitat de guanyar la sisena lliga italiana de manera consecutiva. L’equip de Massimilano Allegri en tenia prou amb un empat i semblava que ho tenia tot controlat quan Mario Lemina va fer el 0-1 abans del descans. El Roma, però, va empatar ràpidament gràcies a De Rossi. A la segona part, els romans van capgirar el marcador amb gols d’El-Shaarawy i Nainggolan. Amb aquest triomf, el Roma va acomiadar el seu gran capità, Totti, que amb 40 anys va jugar els últims tres minuts, en el seu últim partit a l’Olímpic. I, de pas, defensa la segona posició i es posa a quatre punts de la Juve, quan falten dues jornades per jugar. La Juve en tindrà prou derrotant el Crotona en la pròxima jornada per guanyar la lliga. El Nàpols, que va golejar per 0-5 el Torí, és tercer.

El Feyenoord, campió

Als Països Baixos, el Feyenoord de Rotterdam va trencar una sequera de 18 anys sense guanyar la lliga holandesa. En l’última jornada, l’equip entrenat per Giovanni van Bronckhorst va derrotar l’Heracles per 3-1 amb tres gols del veterà Dirk Kuyt. L’Ajax, que encadena dos anys consecutius perdent la lliga en l’última jornada, també va guanyar el seu partit, però no va poder enxampar en la classificació final el Feyenoord.