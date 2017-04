"Una Juve monumental, un Barça pla", a la 'Gazzetta dello Sport"

"Champions, és una Juve monumental. El Barça es queda a zero: són a les semifinals!". Així celebra el rotatiu italià 'La Gazzetta dello Sport' l'accés del conjunt torinès al penúltim esglaó de la gran competició europea. La premsa italiana es desfà aquest dijous en elogis d'un Juventus "que mai va donar la sensació de ser capaç de trencar-se tres cops", segons la 'Gazzetta'. El diari destaca la "claredat i fredor" amb què els jugadors italians van dur a terme el pla d'Allegri.

El mateix diari també es mostra crític amb l'actuació d'alguns jugadors del Barça, especialment Luis Suárez i Rakitic: "Fracàs. Suárez va ser el pitjor en el camp i va quedar ofegat. Messi tira sempre fora", escriuen. "Un Barça pla" que buscava una segona gesta que mai va arribar: "Un cop a la vida un miracle succeeix a tot el món. Un, no dos", puntualitzen.

El 'Corriere dello Sport' també focalitza l'atenció en una Juve "d'acer". "Buffon i companyia surten il·lesos del Camp Nou i es classifiquen per les semifinals", escriuen. "La Juve fa fora el Barça", titula 'l'Équipe', que posa en relleu la "defensa imperial" dels italians. 'France Football', per la seva part, assegura que la Juve "no va tremolar", i que els torinesos seran un rival "dur" a les semifinals.

" No hi va haver miracle", escriu l'alemany 'Bild'. El britànic 'The Guardian', al seu torn, diu que "no hi va haver remuntada part II". "La remuntada va ser un miratge", diu l''A Bola'. També crític amb el Barça es mostra l''Olé' argentí: "Fuori Barça: ni a prop va estar del miracle de donar la volta al 3-0. Va generar algunes ocasions però a Messi li va faltar punteria i tampoc van aparèixer els altres cracs".