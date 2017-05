La Juve no falla i serà a Cardiff (2-1)

No hi ha hagut sorpreses a Torí. El Juventus de Dani Alves ha derrotat el Mònaco (2-1) i s'ha classificat per a la final de la Champions. La Vecchia Signora espera rival, segurament el Reial Madrid, per veure's les cares a Cardiff el 3 de juny.

La Juve partia amb 0-2 d'avantatge contra el Mònaco, una diferència prou àmplia per no patir a la tornada tot i que l'equip del principat ha tingut algunes bones ocasions davant del porter Buffon per entrar a l'eliminatòria. Però al contraatac els torinesos han sigut letals.

Després de tres arribades perilloses, Mandzukic ha fet el primer gol del partit culminant un contraatac. I Dani Alves, amb una volea magistral, ha fet el segon just abans del descans. A la represa, Mbappé ha escurçat distàncies.

L'única nota negativa per a la Juve ha estat la lesió de Khedira, que ha demanat el canvi als deu minuts de partit. Marchisio ha entrat al seu lloc.