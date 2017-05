La Juve guanya a Mònaco i camina amb pas ferm cap a Cardiff (0-2)

Amb dos gols d’Higuaín, el campió italià ha derrotat el Mònaco, quedant a un pas de classificar-se per la final de la Lliga de Campions, on podria reeditar la final del 1998 amb el Madrid, després del triomf dels blancs contra l'Atlètic per 3-0 a la primera semifinal.

Malgrat un bon partit d’Mbappé, la Juve ha colpejat en els moments claus i podria jugar la final dos anys després de perdre la darrera a contra el Barça, el 2015. Malgrat la baixa de Khedira, la Juve ha marcat primer gràcies a Higuaín, amb una gran assistència de Dani Alves. A la segona, quan més atacava l'equip local, l'argentí ha sentenciat. Higuaín, qui fins ara només havia fet dos gols en 24 partits d'eliminatòria europea, ha estat un dels noms del partit.