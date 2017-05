El Juventus derrota el Crotone (3-0), celebra la Lliga i ja pensa en el triplet

Cada any, per aquestes dates, hi ha una història que es repeteix a Itàlia. No és altra que la confirmació que el Juventus de Torí guanyarà la Lliga italiana. Des del 2011, quan el Milan va celebrar el seu últim Scudetto, que la història es repeteix. La Juve s'ha desfet (3-0) aquest diumenge del feble Crotone al Juventus Stadium. Ja són 33 les lligues que acumula el conjunt propietat dels Agnelli –és l'equip que en té més–, les sis últimes, de forma consecutiva, una fita històrica.

La Vecchia Signora no es cansa de manar a Itàlia i ha sumat el segon títol de la temporada després d'haver celebrat la Copa d'Itàlia en derrotar (2-0) el Lazio. Amb l'objectiu anhelat del triplet a l'horitzó –el dia 3 de juny jugaran la final de la Champions a Cardiff amb el Reial Madrid–, han despatxat sense despentinar-se la Lliga davant l'antepenúltim classificat, un voluntariós Crotone que, en l'any que ha debutat a la Sèrie A, es jugarà salvar la categoria en la següent i última jornada.

Dybala no falta a la cita amb el gol

Una última jornada en què Massimiliano Allegri podrà reservar els seus homes més destacats pensant ja en la final de la Champions. Entre els noms que brillen amb llum pròpia en aquest Juventus hi ha un Dani Alves que està acabant la temporada de forma pletòrica i opta al tercer triplet de la seva llorejada carrera (suma 33 títols al palmarès), o un Paulo Dyabala, la nova joia del futbol argentí.

De fet, Dybala no ha fallat en la seva cita amb el gol i ha marcat el 2-0 de falta directa davant el Crotone al minut 38. Abans, l'1-0 ha estat obra del croat Mario Mandzukic, que ha aprofitat una bona centrada de Juan Guillermo Cuadrado des de la banda dreta. El 3-0 definitiu l'ha firmat Alex Sandro, ja a les acaballes, després que l'ull de falcó confirmés que la seva rematada de cap després d'un servei de córner havia entrat.

Els d'Allegri han dominat el partit des del principi fins al final, desplegant un joc que és el reflex del potentíssim bloc que ha armat l'entrenador italià: solidesa defensiva equilibrada amb alegria a l'atac. Els Dybala, Higuaín, Cuadrado i Mandzukic han sortit d'entrada per sentenciar la Lliga i convertir en estèrils les victòries del Roma (3-5 al Chievo) i del Nàpols (4-1 a la Fiorentina) d'aquest dissabte. Amb la Lliga i la Copa al sarró, el Juventus s'ha guanyat el dret a somiar amb el triplet.