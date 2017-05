El Juventus vol segellar contra el Mònaco el seu bitllet a la final de Champions

El Juventus de Torí i el Mònaco s'enfrontaran aquest dimarts (20.45 h, TV3) en la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions. Al gran resultat (0-2) que es van endur els italians de la seva visita a l'estadi Lluís II s'hi suma el fet que la Vecchia Signora no ha desaprofitat mai en eliminatòries europees haver guanyat lluny de Torí a l'anada. Els dos precedents entre tots dos conjunts a Europa tampoc conviden a l'optimisme monegasc: victòries de la Juve a les semifinals del 1998 i als quarts del 2015.

Per segellar el bitllet cap a la final de Cardiff, l'equip que entrena Massimiliano Allegri continuarà confiant en les armes que tan bé li estan funcionant al tècnic italià: la solidesa defensiva – només dos gols encaixats a la Champions en onze partits i el fet d'acumular sis partits consecutius deixant la porteria a zero a Europa– i l'encert d'alinear quatre jugadors de tall ofensiu al davant –el prometedor Dybala, Mandzukic, Cuadrado, suplent a l'anada, i Higuaín, autor dels dos gols del seu equip a Mònaco–.

Tot, adobat per l'excel·lent estat de forma d'un Dani Alves que va brillar a l'anada i que vol ampliar el seu magnífic palmarès (32 títols, entre clubs i la selecció del Brasil) i, sobretot, per l'entusiasme de Gianluigi Buffon de retirar-se guanyant la seva primera Champions amb 39 anys. El porter i capità de la Juve ha declarat en una entrevista a la UEFA que guanyar el títol significaria "l'alegria més gran" de la seva carrera, sense oblidar el Mundial que va aconseguir amb Itàlia el 2006. Guanyar la Lliga de Campions, juntament amb una Serie A que ja acarona i la final de la Copa d'Itàlia amb el Lazio, podria dur Buffon a rebre la Pilota d'Or.

Un altre cop, duel Mbappé-Buffon

Per la seva banda, el Mònaco del portuguès Leonardo Jardim s'aferra a la seva joia, el davanter francès Kylian Mbappé, que a l'anada ja va topar amb l'encert sota pals de Buffon. Tot i que no ha marcat en els dos últims partits, amb 18 anys ha firmat 18 gols en els 20 últims enfrontaments que ha disputat. Al seu atreviment i a l'encert del colombià Radamel Falcao (28 gols en 40 partits aquesta temporada) s'encomanarà el conjunt monegasc.

Per a la visita a Torí, Jardim té els dubtes per molèsties físiques de dos dels seus jugadors més destacats: el lateral Djibril Sidibé i el migcentre Tiémoué Bakayoko. Allegri recupera Khedira, que es va perdre l'anada per sanció. L'holandès Bjorn Kuypers serà l'encarregat de xiular el partit.