Kilian Jornet guanya la segona prova de la Copa del món d'esquí de muntanya

El català Kilian Jornet s'ha emportat aquest dissabte la segona prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya, en categoria individual, que s'ha celebrat a la localitat de Cambre d'Aze, situada als pirineus francesos.

En una disputada carrera, el català ha creuat la meta segon, a només tres segons de Damiano Lenzi, però una penalització a l'italià per part dels jutges li ha permès pujar al lloc més alt del podi. El risc d'allau a causa de les fortes nevades que s'han registrat a la zona al llarg de les últimes setmana ha obligat els organitzadors a canviar el recorregut original.

No obstant això, Jornet, que en la cita inaugural de la competició disputada el cap de setmana passat a Andorra va acabar sisè, ha recuperat les bones sensacions.

"Ha estat una batalla fins al final. En l'última baixada del recorregut he sortit jo uns metres per davant però Damiano m'ha seguit bé i m'ha guanyat per uns segons. No obstant això, estic molt content de tornar a tenir bones sensacions, d'haver tornat a estar lluitant davant", ha analitzat Jornet després de la prova.

Després de l'arribada a meta de tots dos atletes, els jutges de la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya ( ISMF per les seves sigles en anglès) han penalitzat l'italià, quedant la classificació final amb Jornet primer amb un temps d'1h.32:24, Lenzi segon, a 57 segons, i Matteo Eydallin tercer (1h.34:24).

En categoria femenina, Laetitia Roux, vencedora a Andorra, ha tornat a ser la més ràpida. La francesa ha guanyat amb un temps 1h.37:02, 2 minuts i 16 segons menys que la segona classificada, la també francesa Axelle Morallet, mentre que la suïssa Maude Mathys ha ocupat la tercera plaça amb un crono d'1h.40:20.

La millor esquiadora catalana ha estat Claudia Galicia, que ha quedat a prop del podi amb una cinquena posició, a 59 segons de la sueca Emelie Forsberg, quarta classificada.

Després del seu pas per Fontblanca (Andorra) i Cambre d'Aze (França), la Copa del Món individual viatjarà fins a Erzincan (Turquia), Prato Nevoso (Itàlia) i la Val d'Aran en aquest 2017.