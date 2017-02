Kiplagat, sense rècord mundial, i Langat, vencedors de la Mitja Marató de Barcelona

Els kenians Florence Jebet Kiplagat, amb un temps d'1h.08:15, i Leonard Kipkoech Langat, amb 1h.00.52 en categoria masculina, s'han imposat en la 27 eDreams Mitja Marató de Barcelona, que ha comptat amb 17.859 corredors inscrits (5.454 femenins) i amb 15.500 en la sortida.

Kiplagat ha aconseguit la seva quarta victòria consecutiva a Barcelona, però la seva marca ha quedat una mica més de tres minuts per damunt del rècord aconseguit divendres passat per la jove fondista keniana de 23 anys Peres Chepchirchir, campiona del món de mitja marató en Cardiff 2016, que batia la plusmarca de Kiplagat d '1h.05:09 en tres segons, establint-lo en 1h.05:06 i arrabassant-li també el de 20 qm. (1h.01:54), per deixar-lo en un 1h.01:40.

La carrera s'ha disputat amb una temperatura de 13ºC, un 88 per cent d'humitat (sensació tèrmica de 10ºC) i vent de llevant (nord-est) de 25 km/h, que ha dificultat la progressió dels favorits en alguns trams del recorregut i aconseguir un rècord mundial, fins i tot europeu, ja que en aquestes condicions era complicat.

Florence Kiplagat, acompanyada de les seves dues 'llebres', Marc Roig i Dickson Kipchumba, ha creuat primera el quilòmetre cinc amb 15:47, nou segons per damunt del seu registre del 2015 (15:38)

En el tram de l'Av. Paral·lel, ha mantingut el ritme, però el vent de cara, en el tram de l'Av. de Les Corts Catalanes, ha truncat les opcions de la keniana, al passar el quilòmetre 10 en 31:50, 48 segons més que els que va invertir el 2015 (31:02).

A partir d'aquell moment, la corredora keniana s'ha deixat anar, passant pel quilòmetre 15 amb 48:06, lluny del seu rècord del món (46:14), aconseguit també a Barcelona i que encara manté.

El català Marc Roig deixava el recorregut abans de passar pel quilòmetre 15 i la keniana es quedava sola amb Dickson Kipchumba com 'llebre', que l'acompanyaria fins a la meta, passant el quilòmetre 20 en 1h.04:40, gairebé tres minuts per damunt del rècord mundial que va aconseguir el 2015 (1h.01:54).

Segona ha estat l'etíop Kuma Dibaba 1h.09:49 i tercera la portuguesa Jessica Augusto (1h.10:36). La valenciana Marta Esteban ha estat sisena i primera espanyola amb 1h.12:08, la seva millor marca personal.

Un grup de cinc atletes kenians favorits, encapçalats per Victor Kimutai Chumo, Leonard Kipkoech Langat, Abel Kirui, Meshak Koech i Joel Kimurer, han dominat de principi a fi en categoria masculina, passant ja pel quilòmetre cinc amb 14:18, a ritme de nou rècord.

El ritme s'ha mantingut intacte en el pas del quilòmetre 10 amb 28:45, set segons per sota de la millor marca en aquest recorregut (28:52 el 2014), en el següent pas el grup s'ha desmembrat i només han quedat tres corredors: Meshak Koech, Leonard Langat i Joel Kimurer, que han passat amb 43:15 el quilòmetre 15, deixant enrere al doble campió mundial Abel Kirui en 16 segons (43:31), però també es perdien opcions de rècord.

Els tres kenians s'han anat rellevant al capdavant en els últims sis quilòmetres, passant els 20 km. en 57:54 i Leonard Kipkoech Langat, de 26 anys i amb una millor marca personal de 59:18 (2014), ha fet un gran canvi a l'esprint per entrar vencedor amb 1h.00:52, lluny del rècord de la prova, en poder del seu compatriota Eliud Kipchoge amb 1h.00:04 el 2013.

La segona plaça ha estat per al seu compatriota Meshak Koech, amb 1h.00:54 i la tercera, per a Joel Kimurer (1h.00:59).

El millor espanyol ha estat el terrassenc Jaume Leiva, setè amb 1h.05:31, i David Martínez Luján ha estat novè (1h.05:42), la seva millor marca personal.