L'Ajax hi posa el futbol però el United s'endú l'Europa League (0-2)

L’Ajax hi ha posat el futbol però el títol ha viatjat cap a Anglaterra. El Manchester United és el nou campió de l’Europa League després de derrotar l’equip holandès (0-2) a la final disputada a Estocolm. Un gol afortunat de Paul Pogba –la pilota ha rebotat en un defensa– i un altre de Mkhitaryan a la sortida d’un córner han estat suficients per decantar la victòria a favor de l’equip de Jose Mourinho.

El domini ha sigut de l’Ajax, valent amb la pilota als peus i decidit a construir jugades a través de la combinació. Però al conjunt de Peter Bosz li ha faltat profunditat i experiència. Amb una mitjana d’edat inferior als 23 anys, l’Ajax hi posava la il·lusió i acabava pecant d’innocència contra un rival més veterà i amb les idees clares. Mourinho ha cedit la pilota, s'ha tancat en defensa i ha proposat un partit sense riscos al darrera i amb atacs extremadament verticals. El United ha fet el màxim per no rebre i el mínim per marcar. I l'aposta li ha sortit bé.

Feia nou anys que els 'red devils' no aconseguien un títol internacional. Afectat per una crisi esportiva, sobretot des del comiat de Sir Alex Ferguson com a entrenador, el United ha trobat en aquesta edició de l’Europa League l’escletxa per tornar a créixer com a club. Amb el títol, a més, l’equip de Mourinho, que havia quedat sisè a la Premier, aconsegueix classificar-se per la propera edició de la Champions League.