L’Alabès fa història i se cita amb el Barça a la final

El Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra l’Alabès, que ahir va recórrer a l’èpica per eliminar el Celta (1-0). El conjunt de Mauricio Pellegrino va saber patir, sobreviure a la pressió que acompanyava l’escenari i superar les semifinals per primera vegada en la seva història. No ho va tenir fàcil contra els d’Eduardo Berizzo, que al final no van justificar l’etiqueta de clars favorits que tenien a l’inici de l’eliminatòria.

Els gallecs només van poder fer el seu futbol durant els primers quinze minuts de partit, amb Iago Aspas com a home més actiu. L’internacional espanyol va tenir una de les ocasions més clares a uns metres de la línia de gol després d’una pilota filtrada per Hugo Mallo. Però Fernando Pacheco va estar ahir immens. Dues bones aturades de l’exmadridista van propiciar que la dinàmica del joc canviés. Segurs darrere, els locals van anar espolsant-se els nervis a mesura que intensificaven la pressió i s’aproximaven a la porteria de Sergio Álvarez. Deyverson i Ibai Gómez comandaven les accions ofensives. L’encarregat de decidir el partit, però, va ser Edgar Méndez a deu minuts per al final.

El màxim golejador del conjunt basc va aprofitar dos refusos dels seus companys per fabricar-se una gran jugada individual i fer la diana que va tancar el marcador. “Ells són molt bons, però nosaltres hem estat a l’altura. Hem fet història. A finals de maig buscarem la glòria. L’afició s’ho mereixia. Això és seu”, va dir el capità Manu García a peu de gespa, emocionat.

El Barça demanarà el Bernabéu

El duel entre el seu equip, ascendit l’estiu passat, i el Barça es podria disputar al Santiago Bernabéu. Segons va explicar ahir SER Catalunya, aquesta seria la intenció dels blaugranes, que ja s’haurien posat en contacte amb la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per gestionar-ho. Tot i que l’opció del Vicente Calderón sembla la més probable -per les reticències del club blanc-, l’entitat barcelonina entén que l’estadi del Reial Madrid és la millor opció per ubicació i capacitat.