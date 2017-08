L’Alabès i l’obligació de ser regular

Entre posts incendiaris, canvis de rumb en la política de fitxatges i decisions de club més o menys encertades, Ernesto Valverde intenta centrar-se en el partit que disputa avui a la tarda el seu Barça contra l’Alabès (18.15 hores, beIN Laliga). L’ecosistema que acompanya l’equip sembla pendent de tot menys del partit. La Ciutat Esportiva n’és l’excepció: no es permeten descuits, i menys contra els bascos, que van guanyar l’any passat al Camp Nou, a la tercera jornada de Lliga. Aquella derrota va ser simptomàtica i, amb el pas del temps, reveladora. Valverde té clar que el títol domèstic no es guanya al Santiago Bernabéu, al Wanda Metropolitano o al Sánchez Pizjuán.

La regularitat, la capacitat de sumar els tres punts i no abaixar la intensitat setmana sí, setmana també, és la clau que t’assegura els èxits al mes de maig: “Si analitzes els resultats de l’any passat, l’equip va aconseguir grans registres contra els equips més potents. Els partits contra equips de la part baixa de la classificació no van anar tan bé”, deia un Valverde que no anava errat. De les 10 relliscades que va acumular l’equip en Lliga, sis van ser contra clubs que van ocupar de la novena a l’última posició de la classificació (Màlaga per partida doble, Celta, Betis, Deportivo i Alabès). Les quatre restants van ser en dues cites contra rivals directes (Reial Madrid i Atlètic de Madrid) i davant el cinquè (Vila-real) i el sisè de la competició (Reial Societat).

L’inici, clau

No sumar els tres punts a casa dels homes de Zinedine Zidane entra en el guió. L’amenaça -i la consegüent preocupació- arriba en els enfrontaments als estadis menys glamurosos, sobre gespes mal cuidades i en horaris estranys per als futbolistes d’elit: “Són les jornades menys mediàtiques i les més perilloses. Serà important ser regular aquí”, apuntava Valverde. Ha entès que aquesta va ser la gran debilitat de l’equip durant els últims mesos i, per tant, el primer aspecte a millorar-ne. El primer pas es va fer la setmana passada contra el Betis (2-0), en un compromís complicat, marcat pels atemptats que van sacsejar Barcelona i Cambrils i la incertesa d’uns fitxatges que comencen a arribar. Contra l’Alabès s’ha de refermar el primer tram del camí i allunyar-se de la fotografia de l’últim curs de Luis Enrique.

Llavors, el Barça va perdre contra l’Alabès (1-2) i el Celta (4-3); i va empatar contra l’Atlètic de Madrid (1-1) en els primers set partits, ensorrant les opcions d’acomodar-se en el lideratge. El calendari accentua l’obligació d’agafar embranzida abans de la primera aturada de seleccions de la temporada. “Si normalment són importants, els tres punts d’aquest cap de setmana ho són encara més per assegurar tranquil·litat”, apuntava Valverde, centrat en la visita a Mendizorrotza. No es refia de la condició del rival d’equip en hores baixes. “Els bascos han patit molts canvis. Després de les baixes que han tingut aquest estiu estan en procés de readaptació i reconstrucció. No sabem què ens trobarem demà, ho intuïm. El que tenim clar és que serà un partit difícil, perquè el públic és protagonista i fa molta pressió”, va comentar. Luis Zubeldía el contradiu i treu pit del seu estil, “definit”: “Tenim una idea per jugar contra el Barça i projectar-la en altres partits. Hem de fixar-nos en el nostre creixement i tenir la il·lusió d’obtenir un bon resultat”, deia el tècnic, que podria apostar per un 4-2-3-1, l’últim dibuix tàctic de Valverde. Amb l’esquema de doble pivot o sense, el preparador, que recupera Andrés Iniesta i Paulinho i segueix sense poder comptar amb Luis Suárez, apostarà per Gerard Deulofeu, Paco Alcácer i Leo Messi a la línia ofensiva. Sobre la seva situació contractual, Valverde segueix mantenint-se’n al marge. Mateixes preguntes, mateixes respostes: “Si està preocupat? Jo me l’he creuat fa una estona i l’he vist bé”, deia, entre somriures i un punt de naturalitat irònica. La seva preocupació és una altra i, de moment, segueix al terreny de joc.