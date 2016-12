L’Alcorcón deixa assenyalats i estableix un punt d’inflexió

El penal que Jurado va enviar a la grada va simbolitzar a la perfecció el pas de l’Espanyol per aquesta Copa del Rei: fredor, llunyania de la direcció correcta i un excés de desídia. El migcampista andalús, que segueix lluny de la seva millor versió, va tancar amb aquesta errada una nit que pot marcar un abans i un després per a molts jugadors, que van veure com s’esfumava una gran ocasió per entrar a l’onze titular.

Menys minuts per al fons d’armari

Dels 21 futbolistes amb fitxa del primer equip, set no arriben al 33% dels minuts disputats en total. Un d’ells és Roberto: ha jugat cinc partits i en tots ha encaixat almenys un gol. Si res no canvia haurà d’esperar una lesió o sanció de Diego López per poder jugar en el que queda de curs. Una piulada de matinada en què lamentava la derrota confirmava la seva impotència. Sentenciat Demichelis, que marxarà al gener, el tècnic tampoc compta amb Salva Sevilla ni Víctor Álvarez, que podrien seguir el camí de l’argentí. En suspens queda el futur d’un Rubén Duarte que tot i salvar una ocasió en el primer minut va patir de valent, va fallar en la marca del gol de l’Alcorcón i va ser substituït. Va ser un dels assenyalats, com Caicedo i Reyes, dos pesos pesants que, sense aportar profunditat ni sensació de perill, estan lluny de la seva millor versió.

Un cas a banda és el d’Álvaro Vázquez, expulsat de la banqueta per Quique després de fer un gest que no va agradar al tècnic, que no l’havia posat sobre la gespa. “Es va equivocar. Aquí no hi ha marge per a decisions individuals”, va comentar el tècnic, que va reconèixer que el badaloní s’havia disculpat amb el grup i que tot quedarà en una multa estipulada en el reglament intern. “No hi ha cas Álvaro”, va sentenciar l’entrenador, que va intentar excusar els suplents: “No es pot demanar que estiguin al nivell dels titulars, però encara que no tinguin la confiança de l’entrenador ni el ritme que esperem, han d’estar preparats”.

Davant l’Alcorcón, Quique Sánchez Flores havia advertit que no volia confiances, però ni els seus avisos ni un onze a priori prudent, amb gairebé tots els habituals titulars disponibles sobre la gespa, van servir per evitar la relaxació del grup. Una relaxació que ara pot passar factura a diversos jugadors. “Això és un projecte en què tots estem involucrats; no és res de particular i tots en som responsables”, va comentar el tècnic espanyolista, que tot i evitar parlar de “fracàs” sí que va reconèixer una “decepció” per haver caigut tan aviat.

Un discurs semblant va mantenir un David López que segueix donant la cara dins i fora del camp. “És un cop fort i no ens n’hem d’amagar. Me’n vaig a casa dolgut, però hem de girar full, estar tranquils i pensar en la Lliga”, va resumir el de Sant Cugat, un dels més actius d’un grup que té vacances fins al dimarts 27, quan començarà a preparar el pròxim partit de Lliga, el dia de Reis davant del Dépor.

El malefici dels penals

La loteria dels penals s’ha convertit en un autèntic malson per a l’Espanyol. D’onze tandes oficials, només n’ha guanyat tres. Els penals li van costar dues Copes de la UEFA, però també van suposar un ascens, el curs 1989-90, quan es va superar el CD Màlaga en el desempat per pujar a Primera. Va ser l’última tanda guanyada per l’Espanyol, que haurà de recuperar-se del cop com ja va fer en la dècada anterior. El 2005, amb Lotina, el Terrassa va eliminar els periquitos de la Copa, també als penals, però es van refer a temps i van acabar cinquens. Poc després, en el primer curs amb Valverde, el curs 2006-07, el Rayo va fer de botxí en la Copa però l’equip es va aixecar i va acabar sent finalista de la UEFA. Quan es tanca una porta, a vegades s’obre una finestra.