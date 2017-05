L'Astralpool Sabadell colpeja primer (14-10)

Les nedadores de l'Astralpool Sabadell han aconseguit la victòria en el primer partit de la final de la Lliga de waterpolo. Les vallesanes han derrotat La Sirena Mataró (14-10) en l'enfrontament disputat a la piscina Carles Ibars de Sabadell.

Tot i el marcador, el partit ha estat ajustat en la primera meitat, que s'ha resolt amb avantatge per al Sabadell de només un gol (5-4). Ha estat al tercer quart quan les noies de Nani Guiu han eixamplat considerablement el marcador amb un parcial de 7-2 que deixava el partit vist per a sentència, afavorides per les expulsions de dues jugadores importants del Mataró, Marta Bach i Ona Meseguer. Tot i això, el conjunt mataroní ha donat la cara en el darrer parcial (2-4).

Marina Cordobés, amb quatre gols, ha sigut la jugadora més important del CN Sabadell, seguida dels dos gols de Bea Ortiz, Kiley Neushul i Judith Forca. També han marcat Maica García, Pili Peña, Clara Espar i Olga Domemech. Per part del Mataró, Ciara Gibson ha estat la màxima anotadora amb quatre dianes, seguida de Liana Dance amb dos gols. Les altres anotadores han estat Ona Meseguer, Marta Bach, Alba Bonamussa i Clara Cambray.

Divendres es jugarà el segon duel a Mataró (18.30 h) i, si és necessari, diumenge es disputaria el tercer (11 h) a Can Llong. Els partits es poden veure en 'streaming' a través del directe de la Federació Espanyola de Natació (RFEN).