L’Atlètic complica l’última Lliga del Barça de Xavi Llorens

Abans del xiulet final, Xavi Llorens mirava la gespa del Miniestadi amb gest seriós. La seva gorra no era capaç d’ocultar la decepció, la impotència, davant la falta d’encert del seu Barça femení contra l’Atlètic de Madrid (1-1), que l’allunyava gairebé definitivament d’una última Lliga Iberdrola. Era el dia per tancar una temporada històrica i -tot i que no era l’últim partit- la seva etapa a la banqueta culer després d’onze anys i tretze títols en el palmarès.

L’homenatge va quedar-se en una pluja d’aplaudiments que substituïen l’èxtasi que hauria suposat la conquesta del campionat, tenyit de blanc-i-vermell a falta d’una jornada per al final del calendari. L’equip necessitava un triomf per dos o més gols si volia aixecar el títol o els tres punts (per la mínima) per dependre d’ell mateix i senzillament posposar la victòria. Les opcions i l’equació eren clares a falta de la variant matalassera. El conjunt d ’Ángel Villacampa, convidat incòmode, va trencar fredament el full de càlculs i va fer d’un partit amb tons de final un capítol més del format que premia la regularitat. Les madrilenyes van mantenir la seva condició d’imbatudes davant les culers, que no les superen en partit oficial des del novembre del 2014.

Gran inici blaugrana

Els incentius s’amuntegaven al feu barceloní, amb Josep Maria Bartomeu i Carme Forcadell a la llotja. El futbol femení s’havia guanyat el dret a ser el centre d’atenció. Les de Llorens van traslladar l’expectació a la gespa amb intensitat i una pressió asfixiant d’inici. L’habitual esquema 4-3-3 va assemblar-se al 3-4-3 de l’eliminatòria de Lliga de Campions contra el París Saint Germain. Sempre amb un gran treball defensiu, l’equip va transformar les errades de les matalasseres en ocasions de gol. La primera, al minut 3, va ser la més clara del partit, però Jennifer Hermoso va errar per un sospir un mà a mà amb Lola Gallardo.

La falta d’encert feia que el control del joc i de les pulsacions passés a l’altra banda del terreny de joc. Sempre amb velocitat i capacitat d’organitzar l’atac en transició, l’Atlètic va estar a punt d’estrenar el marcador en dues ocasions, de la mà d’ Alexandra López. Primer amb un xut que va refusar Miriam gairebé sobre la línia de gol, i instants després enviant la pilota per sobre del travesser a la sortida d’un córner. Van ser els millors moments de les visitants, més ordenades i, per tant, més còmodes. L’exjugadora del Barça Sonia Bermúdez imposava galons per fer que el partit es jugués als últims metres del camp, davant la necessitat de reacció rival. El rellotge corria en contra i l’Atlètic esperava la seva oportunitat d’acostar-se a la victòria. Irònicament, el descans va redibuixar l’enfrontament, boig, que va tornar al guió dels primers compassos, amb el Barça ben situat, obrint el camp i ensumant la sang. Alexia Putellas i Mariona Caldentey van obligar Gallardo a estirar-se en dues ocasions per evitar el gol.

Canvis de guió

Quan semblava que tenien el xoc a la mà, on el volien, va arribar el gol de les madrilenyes. Una jugada de rebots i males decisions en la sortida de la pilota al balcó de l’àrea catalana va acabar amb un penal de Patri Guijarro sobre Amanda Sampedro. Sense l’habitual capítol coral de queixes als col·legiats, Bermúdez va errar la pena màxima però va aprofitar, atenta, el rebot de l’aturada de Sandra Paños per sumar la diana. “Hem jugat més amb el cor que amb el cap. Ens ha faltat un punt de fortuna. Les ganes de fer gol han fet que perdéssim l’organització”, va comentar Llorens en zona mixta. Hermoso va mantenir uns minuts més l’emoció transformant una acció aïllada, que va néixer d’una passada llarga -i a l’atzar- de la línia defensiva. El resultat va ser, però, definitiu, i el Barça, amb el goal average en contra, només podrà conquerir el torneig si guanya la setmana vinent contra el Llevant i l’Atlètic rellisca contra la Reial Societat. “Soc optimista, però és cert que l’ Atlètic té un 75% de possibilitats d’endur-se la competició. Hem de fer les coses bé i esperar que hi hagi una sorpresa”, va afegir l’exjugador de futbol sala.