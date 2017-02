L'Atlètic de Madrid segella la classificació a Alemanya (2-4)

260x366 Giménez intenta rematar davant Leno / FRIEDEMANN VOGEL / EFE Giménez intenta rematar davant Leno / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Quan l'Atlètic de Madrid es mira al mirall es torna a reconèixer. El conjunt de Diego Pablo Simeone ha tornat a exhibir durant algunes fases del partit contra el Bayer Leverkusen el joc que l'ha caracteritzat durant les últimes temporades. Els matalassers han superat 2 a 4 els alemanys i deixen pràcticament encarrilada la classificació per als quarts de final. Just cinc dies abans de rebre el Barça al Vicente Calderón en un partit transcendental de cara a la Lliga.

Al quart d'hora de joc, Saúl ha obert el marcador en una gran jugada individual, resolta amb una rosca imparable que s'ha colat per l'esquadra de Bernd Leno. Durant la primera meitat, l 'Atlètic de Madrid ha mossegat, dominant les pilotes dividides i no ha tingut cap problema en protegir-se a prop de Moyá per respondre a les envestides dels alemanys. Fins que ha arribat un error clamorós en defensa del Bayer que ha aprofitat Kevin Gameiro per cedir el gol a Antoine Griezmann. El francès, de fet, en una jugada pràcticament calcada ha estat a punt de marcar el 0 a 3, però la pilota ha rebotat en Leno i ha sortit fregant el travesser.

A la represa, els locals s'han posat en el partit gràcies a un remat creuat de Karim Bellarabi, però un penal comès sobre un participatiu Gameiro ha suposat el 1 a 3, transformat pel mateix davanter francès. Un gol de Savic en pròpia porteria ha posat emoció als minuts finals. Els matalassers s'han tirat enrere i han patit per mantenir el resultat, tot i que Torres ha sentenciat amb un remat de cap a cinc minuts pel final.