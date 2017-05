L'Audiència de Barcelona tomba el recurs del Barça: Laporta guanya l'acció de responsabilitat

L'Audiència de Barcelona ha ratificat la decisió del jutge José Manuel Martínez Borrego i ha desestimat el recurs del Barça sobre l'acció de responsabilitat. Això vol dir que Joan Laporta i els altres quatre directius que continuaven en el procediment –els altres 12 van pactar amb el club- no van tenir pèrdues durant el seu mandat, tal com va plantejar la junta de Sandro Rosell el 2010, quan va reformular els comptes de la temporada 2009-2010 i va aprovar que hi va haver unes pèrdues de 47,6 milions d'euros.

En la seva sentència, els tres magistrats de l'Audiència de Barcelona desestimen les impugnacions que van presentar els exdirectius ( Laporta, Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste, Josep Ignasi Macià i Maria Elena Fort) i no imposa costes a cap de les dues parts.

Les reaccions no s'han fet esperar. Rafa Yuste ha assegurat a l'ARA que és una "alegria immensa" perquè han sigut "set anys de patiment". "Vam tenir moltes pressions per adherir-nos al pacte. M'alegro molt de no haver pactat", ha afegit l'exdirectiu. Fort espera, amb precaució per si el Barça vol recórrer i anar al Suprem. "No és definitiu perquè el club va dir que potser presentava recurs", ha assegurat. " Tot i que amb el panorama que tenen…", ha afegit.