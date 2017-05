L'Espanyol considera "aïllat" el cas de la pistola de fogueig

L'Espanyol ha considerat com un "cas aïllat" l'episodi protagonitzat per un home "amb presumpte desequilibri mental", que va entrar al camp amb una pistola de fogueig en el derbi contra el Barça, dissabte passat a l'estadi de Cornellà-el Prat. Aquesta persona va ser reduïda en primera instància pels propis aficionats i per dos agents dels Mossos d'Esquadra que estaven fora de servei.

En un comunicat, el club ha subratllat que compleix "totes les previsions necessàries que marca la normativa vigent" per als seus accessos a la instal·lació. De tota manera, l'Espanyol ha reflexionat en aquest comunicat sobre la viabilitat econòmica i el temps que suposaria "extremar encara més les mesures de seguretat en els accessos, tenint en compte el no vulnerar el dret de les persones a la seva intimitat corporal".

El Comitè d'Antiviolència no ha tractat aquest punt en la reunió d'aquest divendres. Segons fonts del club, això es deu al fet que els Mossos no han tramitat la denúncia al Consell Superior d'Esports (CSD).

Encara sobre el derbi, el club ha explicat que "condemna rotundament" els càntics "d'una part ínfima dels espectadors a diferents persones" en els dos últims partits a Cornellà-el Prat, Atlètic de Madrid i Barça. Un tema que tampoc s'ha tractat a la reunió d'Antiviolència. L'entitat ha mostrat el seu compromís per "eradicar totalment aquests comportaments de les grades".