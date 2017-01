L'Espanyol es disfressa de gall per frenar un Sevilla amb deu (3-1)

Un nou pas endavant de l’Espanyol ha convertit la visita d’un dels candidats al títol de Lliga en una autèntica festa per una afició que ha gaudit i s’ha divertit amb un triomf de prestigi (3-1). L'Espanyol segueix creixent i que enceta la segona volta enlairant la mirada a les posicions europees. En la celebració de l’any nou xinès, l’any del gall, l’Espanyol ha aconseguit fer un dels partits més seriosos de la temporada. El conjunt de Quique Sánchez Flores s'ha disfressat de gall per frenar un Sevilla que venia llençat i que es permetia tutejar a Barça i Madrid després d’haver firmat la millor primera volta de la seva història.

A Cornellà, però, als andalusos els ha tocat patir des del primer minut de joc, quan una acció marcaria el transcurs del partit: una arrencada elèctrica de Piatti ha acabat amb empenta dins de l’àrea de l’exespanyolista Nico Pareja, que pocs segons després de ser ovacionat per una afició que encara l’aprecia, ha vist la vermella directa per cometre un penal decisiu. Un exsevillista, José Antonio Reyes, no ha desaprofitat l’ocasió i ha firmat el gol més matiner del curs en clau blanc-i-blava. El doble càstig pels andalusos ha capgirat del tot el guió del partit, donant avantatge a un Espanyol que ha remat amb el vent a favor.

L’expulsió ha obligat Sampaoli a renunciar a un dels seus puntes, Ben Yedder, per recomposar l’esquema amb un central, Lenglet. La inferioritat numèrica, però, no es notaria fins la segona part. Amb deu, el Sevilla no li ha girat la cara a un partit que se li havia posat d’esquenes, i ha plantejat serioses dificultats a un Espanyol que intentava ajuntar línies per allunyar els rondos andalusos de l’àrea d’un Diego López menys exigit del que s’esperava.

Poc ha pogut fer el porter gallec per evitar que Jovetic finalitzés a plaer una gran triangulació entre el ‘Mudo’ Vázquez i Nasri. Els andalusos han arribat a acorralar per moments als blanc-i-blaus, però gairebé mai aconseguien rematar amb facilitat. El culpable d’eixugar un dels millors atacs de la Lliga, el treball defensiu d’un bloc que ha tancat el primer temps com l’ha començat, amb un gol que premiava cinc minuts de rauxa ofensiva. I no ha estat una diana d’un jugador qualsevol, sinó d’un Marc Navarro que segueix amb la sort al seu favor, i a qui Quique ja considera un més del primer equip. S’ho ha guanyat a pols. Aquest cop, el lateral del planter ha rematat de cap una falta lateral, recuperant l’avantatge al marcador i donant un autèntic gerro d’aigua freda al Sevilla, que no s’ha acabat d’aixecar d’aquest nou revès. Repetia l’Espanyol els golejadors que van sotmetre al Granada la jornada anterior.

Set jugadors del planter i Sergio García a la grada

Els detalls de qualitat dels andalusos perdien continuïtat a mesura que l'esforç afegit els passava factura. Ho ha aprofitat l’Espanyol, que ha dominat un segon temps plàcid Mentre el Sevilla apurava les seves opcions amb canvis ofensius, els blanc-i-blaus resolien l’enfrontament amb una diana d’un Gerard Moreno que uns segons abans havia desaprofitat una clara rematada amb el porter a la gespa. Al segon intent, el davanter de Santa Perpètua de la Mogoda no ha perdonat, i ha finalitzat una bona assistència de Marc Navarro.

El 3-1 ha acabat per liquidar qualsevol esperança dels sevillistes. Mentrestant, Quique es permetia el luxe de donar minuts a dos homes en l’ostracisme com Víctor Álvarez i Álvaro Vázquez, que han permès acabar el partit amb set jugadors del planter. “M’emociona haver pogut acabar així, amb un equip amb molta gent de la casa, com sempre ha estat l’Espanyo”, reconeixia Quique. El treball del tècnic madrileny comença a transmetre veritables emocions a una afició que, a més, recupera un dels seus. Sergio García, que ha seguit el partit des de la llotja presidencial, oficialitzarà el seu retorn en les properes hores. El proper partit, per tant, podria seguir-lo des de la gespa. Una notícia positiva més per un Espanyol que té molt a dir en aquesta segona volta. L’Espanyol no ha de perdre la prudència, però amb pas ferm pot acabar el curs lluitant amb la noblesa. "Si som humils, arribarem lluny, però no podem equivocar-nos", ha comentat un Quique prudent amb els elogis rebuts.