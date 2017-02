L’Espanyol es diverteix contra Un Osasuna ensorrat (3-0)

De trampes, l’Osasuna no en va posar cap. Matí plàcid per a un Espanyol molt còmode que va guanyar amb solvència (3-0) el cuer de la categoria, que si no hagués sigut pel seu porter, que va aturar un penal i nombrosos xuts perillosos, podria haver-se endut una golejada encara més àmplia de Cornellà, que va ser una festa durant gairebé tot el duel. “L’equip ha tingut una bona sortida, volíem provocar un partit regirat des de l’inici”, va assenyalar Quique Sánchez Flores, satisfet per l’actuació dels seus homes, capaços d’anotar un gol i provocar una expulsió en la primera mitja hora de joc.

Els blanc-i-blaus, que des dels primers minuts van apoderar-se d’un partit en què no van trobar oposició, van obrir la llauna gràcies a una gran rematada de cap de Caicedo, un dels homes que va aprofitar l’ocasió per reivindicar-se. Després del gol, va filtrar la passada per a Moreno en l’acció del penal, però va topar amb Sirigu en el llançament de la pena màxima. “Va complir el que vam dir al gener, que milloraria en la primera volta. Necessita sentir-se d’una forma molt especial, i volem generar-li aquesta sensació”, va afegir el tècnic, que va revolucionar l’onze amb l’equatorià, Óscar Duarte a l’eix de la defensa i David López formant un pivot inèdit amb Jurado. Diversos retocs que no van afectar la imatge d’un equip decidit de bon inici a sotmetre un Osasuna castigat pel penal sobre Moreno. El perpetuenc va desequilibrar-se per una empenta d’Oier, però va acabar caient a l’àrea per una topada amb Sirigu, de qui ja s’havia desfet. Sorprenentment, però, l’àrbitre va expulsar el defensa, i no el porter, providencial per al seu equip.

L’Osasuna, amb deu homes

El partit, però, ja feia baixada per a un Espanyol que, jugant a mig gas, va aconseguir acorralar un Osasuna que, amb deu, reculava en la mateixa mesura que els blanc-i-blaus avançaven metres. Convertit en un monòleg local, el partit va arribar a tenir minuts de certa monotonia, ja que els locals no acabaven de resoldre’l contra un rival que cada cop fa més pinta de Segona i que no va plantejar cap oposició. El seu tècnic, Vasiljevic, va sorprendre propis i aliens deixant a la banqueta els seus quatre millors jugadors -Roberto Torres, Sergio León, Álex Berenguer i Oriol Riera- pensant més en el duel de dimecres davant del Vila-real. Una temeritat que va convertir en inofensiu un Osasuna que Jurado va acabar d’ensorrar a l’inici de la represa. En el primer minut del segon temps, l’andalús va enganxar una volea que, després de desviar-se en un defensa, va batre Sirigu.

Quique, que va deixar a la banqueta Javi Fuego, va poder donar descans a Jurado. Cornellà era una festa que ni les providencials aturades de Sirigu a remats de David López i Piatti van aconseguir espatllar. Amb una sensacional vaselina en el temps afegit, Moreno va tancar un triomf que permet a l’Espanyol no allunyar-se del tren que va cap a Europa. Pròximes parades, Vigo i Vila-real.