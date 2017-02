L'Espanyol es diverteix golejant a un Osasuna ensorrat (3-0)

L’Espanyol no vol desenganxar-se del tren que condueix a Europa. Amb un partit tan seriós com plàcid, ha ensorrat el cuer de Primera (3-0), un Osasuna que cada cop olora més a Segona i que, a Cornellà, ha patit un monòleg local, allunyant-se de la seva cara més competitiva i tornant a mostrar més carències que virtuts. Quique Sánchez Flores ha revolucionat l’onze, i aquest cop l’aposta li ha sortit bé. Donant continuïtat a Óscar Duarte a l’eix de la defensa, ha permès avançar David López al mig del camp, on ha format un doble pivot inèdit aquest curs amb Jurado. El santcugatenc, que ha vist la seva primera groga del curs, s’ha fet un fart de recuperar pilotes, mentre que l’andalús s’ha estrenat com a golejador blanc-i-blau.

A la davantera, Caicedo era la principal novetat de l’onze, acompanyant Moreno en la punta d'atac. L’equatorià, que com Jurado necessitava una bona actuació gol per reivindicar-se no ha desaprofitat l’oportunitat. Primer, ha obert la llauna amb rematant de cap amb gran precisió una centrada des de la dreta d’Hernán. Pocs minuts després, ha filtrat una gran passada perquè Moreno forcés un penal en una jugada estranya. El davanter perpetuenc ha estat desequilibrat primer per una empenta d’Oier, però ha acabat caient dins de l’àrea després de topar amb el porter Sirigu. Inexplicablement, l’àrbitre ha expulsat al defensa i no al porter, que segons després ha aturat la pena màxima a Caicedo.

Amb el marcador a favor i un home més, l’Espanyol s’ha sentit immensament còmode davant d’un Osasuna que reculava en la mateixa mesura que els blanc-i-blaus avançaven metres. Sempre tancats a la cova, els navarresos es limitaven a treure aigua, procurant encaixar el menor nombre de gols, però mai amenaçant un Espanyol molt superior, exemplar en el sacrifici defensiu i persistent a l’hora d’atacar. Vasiljevic, el tècnic dels navarresos, ha sorprès deixant a la banqueta quatre dels seus millors homes - Roberto Torres, Sergio León, Alex Berenguer i Oriol Riera-, pensant més en el duel de dimecres davant del Vila-real que en el que es jugava a Cornellà. Volent ser coherent, ha resultat temerari, ja que ha llençat a la paperera un partit on ha pesat més el somni europeu que la permanència.

Jurado s’estrena com a golejador blanc-i-blau

Malgrat l’Espanyol no acabava d’exprémer l’accelerador, amb un joc pacient a mig gas dominava a plaer. Amb 1-0 al descans, el pas pels vestidors no podria haver sentat millor als espanyolistes, que han encarrilat el duel en el primer minut de la represa. Jurado ha connectat una volea que, després de desviar un defensa visitant, ha acabat entrant a la base del pal esquerre. Era la seva primera diana com a jugador de l’Espanyol. El gol ha acabat d’aixafar les il·lusions d’un Osasuna que, de no ser per Sirigu, podria haver marxat golejat. L’italià ha resultat providencial refusant dos perillosos remats de Piatti i David López, que han alimentat el que ja estava sent una festa a Cornellà.

Amb l’afició festejant el triomf durant tot el segon temps, Quique ha pogut dosificar forces a homes habituals, donant a més minuts per Roca i Melendo. Ha acabat tancant la festa una genial vaselina de Moreno, que ha sorprès un Sirigu abatut a l’últim minut del partit. Novè gol del perpetuenc, que posa la cirereta al pastís i acomiada un duel que manté l’Espanyol en la pugna per Europa. Dosis d’optimisme per afrontar una setmana on esperen Celta i Vila-real, dos ossos durs de rosegar.