L'Espanyol dóna per tancat el mercat hivernal i incorporarà Sergio García a l'estiu

L'Espanyol haurà d'esperar a l'estiu per incorporar Sergio García. El soroll a les oficines de Cornellà feia preveure un parell de moviments en l’últim dia del mercat de fitxatges, però l’única operació que l’Espanyol ha aconseguit tancar no ha estat ni l’arribada d’un Sergio García amb qui s'ha arribat a un principi d'acord per tornar a l'estiu ni per la sortida d’un Felipe Caicedo que seguirà a contracor. L’únic fitxatge pel primer equip espanyolista es diu Aarón Martín, que ja té fitxa professional i dorsal del primer equip: passarà de lluir el 29 al 12.

Cap dels dos moviments previstos a la davantera, per tant, s'han pogut completar. En el cas de Sergio García, portava des de diumenge al vespre al Qatar negociant la seva desvinculació de l’Al Rayyan, unes converses que inicialment semblaven encarrilades, però que s'han complicat un cop l’entitat entrenada per Michael Laudrup ha bloquejar la seva sortida en no trobar un substitut pel davanter del Bon Pastor per tal de poder afrontar amb garanties la Champions asiàtica. L’Espanyol, que inicialment es mostrava optimista al respecte i confiava poder tancar el retorn del seu fill pròdig, ha tornat a improvisar fins a veure com se li escapava de les mans un acord que ja creia tancat dies enrere.

Del bloqueig de Sergio al de Caicedo, per a qui Espanyol i Vila-real s'han enrocat. Els primers, ferms en la seva idea de no regalar o malvendre cap jugador, demanaven un traspàs o una cessió amb obligació de compra, però els castellonencs es van mostrar inflexibles i han volgut oferir més que una cessió on pagarien la fitxa i petites compensacions econòmiques segons objectius. Pels groguets l’equatorià mai ha estat cap prioritat, ja que tot i vendre Pato al Tianjin Quanjian xinès compten amb diferents davanters en nòmina. A més de Sansone i Santos Borré, tenen cedit Adrián López, dijous Bakambu tornarà de la Copa Àfrica i cap al març recuperaran al lesionat Soldado. Descartat pel Vila-real, Caicedo tampoc ha acabat de veure amb bons ulls marxar a Polònia, on havia atret l’interès del Legia de Varsòvia, o a Turquia, que s'hi havia interessat a principis de gener. Així doncs, ara seguirà a desgana a un Espanyol que no té altra que recuperar-lo anímicament. Un doble problema per a Quique Sánchez Flores, que volia un canvi de davanter.