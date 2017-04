L'Espanyol honora la seva història homenatjant José Emilio Santamaría

“Estic feliç per trobar-me rodejat d’una casa on vaig estar i que ha canviat totalment. Sé el que és lluitar sent petit i convertir-te en gran”. Entre abraçades, anècdotes i algunes llàgrimes, José Emilio Santamaría, el tècnic amb més partits dirigits en la història de l’Espanyol, ha rebut un càlid homenatge per part del club, que ha reunit alguns dels deixebles que va formar als anys setanta. “Jo vaig donar a l’Espanyol el que vaig poder, però em va quedar un deute amb el club, una lliga que no li vaig poder donar, ens la van treure”, ha recordat emocionat l’exentrenador uruguaià, que als 87 anys ha visitat per primer cop Cornellà-El Prat. Quatre dècades després d'haver dirigit al club, per fi l'Espanyol li ha ofert l'homenatge que mereixia en l'acte d'inauguració de la galeria d'entrenadors, on hi figuren els 60 homes que han entrenat al club.

252 partits oficials entre els anys 1971 i 1978 van servir per forjar una llegenda espanyolista capaç de regenerar un club que va agafar en una etapa convulsa i que va arribar a classificar tercer i quart dues temporades, mèrits que van dur l’Espanyol a disputar la Copa UEFA. Amb especial vitalitat, ha recordat la il·lusió que va generar quan, en la seva arribada, va aconseguir 100 pilotes noves per als jugadors, acostumats a jugar amb qualsevol cosa. “Va ser una alegria enorme”, ha explicat Santamaría, que tenia per costu viure prop de tots els camps on treballava. “Vivia prop de la gasolinera que tocava a Sarrià”, ha recordat.

“No ens esbroncava, tenia el seu caràcter, però sense cridar: la personalitat que tenia li donava carisma”, ha recordat l’exjugador Fernando Molinos, un dels assistents a l’acte. “A València perdíem 3-0, em va fer sortir i després de rebre una entrada d’un defensa em van expulsar per donar-li un cop de puny com a resposta. El míster em va dir: “Moltes gràcies noi””, ha recordat entre somriures Paco Flores, un dels seus deixebles. A l’acte també hi eren exentrenadors espanyolistes com Javier Clemente, José Antonio Camacho o Constantin Galca. “Estimem molt a Santamaría, és una persona entranyable, carinyosa, calia un homenatge així perquè no faltés ningú”, ha comentat Clemente.

I del tècnic amb més partits, al darrer, el número 60. A l’acte tampoc hi ha faltat l’actual entrenador de l’Espanyol, Quique Sánchez Flores, que coneixia Santamaría perquè era amic del seu pare, Isidro Sánchez García, i de Di Stéfano, el seu padrí. “Em sento molt petit al costat d’aquesta gent. Quan em van dir per qui era l’homenatge, el cos em va tremolar. Vam passar molts anys junts. Tots els que estem aquí venim d’ell”, ha comentat el preparador madrileny. Preguntat per si es veu superant la xifra de 252 partits de l’uruguaià, s’ha mostrat rotund: “És un club magnífic, em veig aquí perfectament d’aquí quatre anys. Estic rodejat de gent molt bona, i això no té comparació en res. Estic en el lloc encertat i espero créixer a la par que l’equip”.