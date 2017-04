L’Espanyol, jutge del descens sense perdre de vista Europa

Sense deixar de mirar de reüll els partits dels rivals per la setena plaça, l’Espanyol pot convertir-se en un dels jutges del descens en el que queda de temporada. El conjunt blanc-i-blau, que aquesta tarda (19.30 h, BeIN LaLiga) visita el Molinón, podria deixar tocat de mort l’Sporting en cas d’assaltar el feu asturià. Els homes de l’extècnic espanyolista Francesc Ferrer Rubi són a quatre punts del Leganés, però si avui no sumen cap punt i sí que ho fan els madrilenys (que reben un Las Palmas sense res en joc), tindrien l’objectiu de la salvació a set punts quan només en quedarien dotze en joc. Una distància que seria pràcticament insalvable per a un Sporting que encara ha de visitar el Madrigal i Ipurua.

Guanyant l’Sporting, l’Espanyol faria un favor a equips com el Dépor, que és a vuit punts del descens i també afrontaria el tram final de curs amb més tranquil·litat. Una circumstància que, de retruc, beneficiaria els periquitos, que visiten Riazor el 7 de maig. L’últim desplaçament dels blanc-i-blaus serà a Granada en l’última jornada, un partit en què els andalusos pot ser que ja no tinguin res en joc. La necessitat dels rivals en aquests dos últims partits, per tant, pot quedar força condicionada pel que faci l’Espanyol avui. Pràcticament sense temps per pair la derrota contra l’Atlètic en un dels millors partits de la temporada, els espanyolistes hauran de posar-se la granota de feina en un duel que exigirà més esforç que vistositat. “A nosaltres també ens hi va bastant en aquest partit per acabar fent un final de temporada bo i seguir insistint en els nostres objectius”, va advertir Quique Sánchez Flores, que va avisar dels perills d’un equip tan necessitat com l’Sporting: “ Estan cremant les seves últimes naus, poden córrer i manejar la pilota, ja que es van adaptant a les circumstàncies del partit”.

El tècnic espanyolista no vol sentir a parlar del derbi fins passat aquest partit, conscient dels riscos que pot suposar allunyar l’atenció del duel al Molinón, on probablement no farà rotacions. De fet, podria alinear l’onze més utilitzat a l’espera que Baptistão recuperi el to físic. “No està per jugar més de 45 minuts”, va avisar ahir Quique. La d’avui és la primera de cinc finals per allargar fins a l’acabament del curs una lluita que està generant “un sentiment de felicitat espanyolista, d’haver gaudit molt i patit poc”. Arriba, però, en un moment crucial: entre dos partits contra dos dels tres primers classificats, amb el desgast físic que això comporta. Ho va advertir el mateix Quique divendres passat: l’Espanyol actual no està fet per jugar cada tres dies. L’última jornada intrasetmanal pot servir per maquillar la nefasta estadística de l’Espanyol en els duels intrasetmanals aquest curs: de cinc disputats (dels quals només un a casa), només n’ha guanyat un, al Sadar (1-2), al setembre. La resta, una derrota contra l’Athletic (2-0) i empats contra el Celta (2-2) i l’Alcorcón (1-1 en els dos partits de Copa). Les opcions d’Europa passen per no perdonar amb els de baix.