L'Espanyol presumeix de la 'generació Chen'

L'Espanyol ha presumit de futbol base amb l'acte de presentació de les renovacions d' Aarón Martín, Marc Navarro i Òscar Melendo, que han viscut un dia especial davant de representants de tots els equips del futbol base blanc-i-blau, que han vist referents en els quals fixar-se.

"Que què cal fer per arribar al primer equip? Treballar, no rendir-se mai i gaudir del futbol. I, quan tens l'oportunitat, aprofitar-la", ha explicat un Melendo visiblement emocionat, acompanyat de la seva família. " Cal tenir somnis i lluitar per ells", ha afegit un Aarón que ja és fix amb Quique Sánchez Flores. "Tots tres li estem agraïts, ell ens ha donat l'oportunitat", s'hi suma Navarro. Tres exemples d'un planter que gaudeix d'un gran estat de forma.

La "generació Chen", tal com l'ha batejat el director esportiu blanc-i-blau, Jordi Lardín, demostra que l'Espanyol no renuncia als joves de la casa tot i disposar de recursos econòmics. "És un dia emocionant, vam dir que el planter seria clau i s'ha de desenvolupar. No és només la seva presentació, és la del futbol base", ha reflexionat el conseller delegat, Ramon Robert, orgullós de poder presentar l'acord per tots tres jugadors, als quals se suma Marc Roca, renovat setmanes enrere.

La millor oferta, la de l'Espanyol

"M'omple d'orgull poder presentar-los. Sabem que han tingut ofertes i que la seva aposta ha estat sempre la de quedar-se", ha presumit Lardín, fent constar un fet que ja és realitat: les promeses de l'Espanyol ja pensen més a quedar-se que a marxar. Tots van arribar en edat molt jove a l'entitat blanc-i-blava, i els contractes firmats els lligaran un bon grapat d'anys a un club que, a més, els blinda amb clàusules de 40 milions d'euros.

"Són jugadors amb un futur immens, que qualsevol equip a Europa i al món voldria, per això hem de gaudir-los", ha afegit Lardín, que ha desgranat els factors que han fet possible que tots siguin al primer equip: "Primer, la qualitat dels jugadors. Segon, la valentia del cos tècnic". El director esportiu ha insistit que cal "no posar cap tanca ni barrera", i que la intenció de l'entitat serà sempre "buscar a casa primer".

"Ha estat tot molt ràpid, fa un any era al quiròfan i el treball que he fet s'ha vist reflectit", ha comentat Navarro, que com els seus companys s'ha guanyat la renovació i una fitxa per al primer equip amb poques actuacions. En el seu cas, només dues. "Portar el 12 és com portar el 29, cal seguir donant el màxim", afegeix un Aarón que, ja amb fitxa del primer equip, permetrà a Melendo i a la resta tenir més minuts. Són l'última gran fornada d'un Espanyol que ja pot retenir el talent del planter.