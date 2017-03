L'Espanyol vol revitalitzar la grada d'animació amb una promoció per a nous socis

L' Espanyol vol que l'afició torni a enganxar-se al projecte i acudeixi a Cornellà-El Prat. Per aquest motiu ha engegat una campanya per tal de congregar el màxim nombre d'espectadors possible a la grada d'animació, a la part inferior del gol Cornellà, consistent a oferir, per 50 euros, uns carnets per als 5 partits que queden a casa: Betis, Alabès, Atlético de Madrid, FC Barcelona i València.

A més, en els casos dels seguidors que es facin abonats, podran donar d'alta un nen o nena per només 15 euros a la mateixa grada, una promoció que també inclou els socis actuals de la grada d'animació. Aquesta zona del camp té capacitat per a poc més de 1.200 seguidors, bona part dels quals, però, ja estan assignats a socis del grup d'animació La Curva RCDE.

Així mateix, el club ofereix places de pàrquing al costat del centre comercial Splau per 50 euros per a aquests 5 partits. Per a qualsevol dubte o consulta, el club posa a disposició el Punt d'Atenció al Soci de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.00 h. S'hi pot contactar per telèfon al 902.666.902 o enviant un correu electrònic a abonaments@rcdespanyol.com.