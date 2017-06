L’Espanyol reforça la seva estructura executiva

“Fem canvis per reforçar l’òrgan executiu i minimitzar els possibles errors. Hi ha menys possibilitat d’error quan una decisió la discuteixen diferents professionals i no un de sol”. Així argumentava el president espanyolista, Chen Yansheng, les modificacions en l’estructura directiva i executiva que l’Espanyol va presentar ahir. El canvi més significatiu és la incorporació d’Òscar Perarnau com a nou director general esportiu, un càrrec de nova creació que permetrà deslligar l’altre director general (en aquest cas, corporatiu), Ramon Robert, de les decisions esportives, com fins ara. Robert seguirà sent conseller delegat, i per això també farà feines de supervisió de tot el club.

“Volem donar importància als valors locals, sense deixar de donar pes a la projecció internacional”, va comentar Chen Yansheng. Uns canvis que el club tenia previstos, i que seguiran aplicant-se progressivament. La comissió executiva que es va anunciar fa unes setmanes (composta pels quatre consellers residents a Catalunya, Adolf Rousaud, Carlos García Pont, Ramon Robert i Mao Ye), “és per donar suport als dos directors generals”, explicava Chen. Alhora, aquesta comissió (una versió reduïda del consell d’administració), permetrà que la feina del consell sigui més eficient, ja que es reunirà més sovint, i permetrà que el consell sencer no s’hagi de reunir tants cops. Perarnau supervisarà i coordinarà diferents departaments, com la direcció esportiva, liderada per Jordi Lardín, el futbol femení, el futbol base, les escoles i acadèmies i els serveis mèdics, unes àrees que, tot i que tenen alguns responsables directes, recauran en Perarnau. A més, el club treballa per incorporar un nou secretari tècnic i un nou responsable del futbol base, una àrea que fins ara gestionava Lardín.