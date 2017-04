L'Espanyol segueix al Nàstic i tindrà un equip a la Lliga Genuine

El futbol espanyol donarà un significatiu pas endavant a partir del setembre vinent, quan donarà inici la Lliga Genuine, una competició que permetrà a nois i noies amb discapacitats intel·lectuals participar en una lliga regulada de futbol representant a clubs de Primera i Segona divisió. Una iniciativa integradora de responsabilitat social que té per objectiu normalitzar la pràctica del futbol.

Tot va néixer fa uns mesos arran d'una iniciativa proposada pel Nàstic de Tarragona a Javier Tebas, president de la Lliga, que va acollir la idea i la setmana passada va enviar una carta a tots els clubs de les dues principals categories espanyoles, convidant-los a unir-se a un projecte que els vol involucrar a tots. Centenars de nois i noies amb discapacitats podran participar-hi, com ja passa a Catalunya amb l'hoquei herba o a l'handbol. Aquest cop, però, la iniciativa s'estendrà per tota Espanya. Hi podran participar jugadors a partir de 16 anys, i formaran part d'equips integrats a l'estructura dels clubs o de les seves fundacions. Cada equip podrà inscriure fins a 16 jugadors per torneig.

Fins ara, clubs com el Nàstic, Llevant, València, Vila-real, Mallorca, Celta o Las Palmas ja havien donat el seu vist-i-plau a unir-s'hi, però altres clubs com l'Osasuna, la Reial Societat, l'Athletic, l'Atlètic o l'Osca, també n'han mostrat el seu interès. Pel que fa als catalans, l' Espanyol, n'ha confirmat aquest mateix dimarts la seva participació, i també s'espera que el Girona i el Reus hi siguin. En el cas de Barça i Madrid, encara no s'han pronunciat al respecte. L'1 de maig es farà públic el llistat definitiu d'equips que disputaran la primera Lliga Genuine.

"Estem entusiasmats amb aquesta gran iniciativa del Nàstic. Com podia ser que el futbol, amb la capacitat integradora que té, no fos present en aquest àmbit? El futbol no només està per omplir estadis, també per crear una tasca social que segur que és molt necessària", ha exposat a 'El Matí de Catalunya Ràdio' el responsable de comunicació de l'Espanyol Xavi Salvatella. El mateix, ha explicat a l'ARA que el club blanc-i-blau fa més d'un any que disposa d'un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual, l'Associació Amics Special RCDE, que ja ha participat en alguns tornejos, com el MIC Integra (que va guanyar fa dues edicions), el Torneig estatal que va organitzar el Llevant, el Torneig Internacional Ciutat de BCN o el Torneig Sense Límits de l'Europa. "Ara també hem començat a fer entrenaments conjunts dels equips de futbol base, tant masculins com femenins, amb persones amb discapacitats psíquiques", afegeix Salvatella.