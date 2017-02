L’Espanyol s’oblida d’atacar al Bernabéu

Ja són 21 anys sense guanyar al Santiago Bernabéu. L’Espanyol tampoc va poder trencar la mala ratxa de resultats al camp del Reial Madrid en un partit ensopit i sense ànima en atac. Els blanc-i-blaus no van oferir una bona versió contra un rival que en va tenir prou jugant a mig gas per sumar els tres punts gràcies als gols de Morata i Bale (2-0).

I és que el Madrid es va permetre el luxe d’afrontar el partit amb múltiples canvis a l’onze, després de l’esforç de dimecres en el partit de Champions contra el Nàpols. Davant seu es va trobar un equip força endreçat en defensa però inofensiu en atac, sense referències ni ocasions de gol: només un xut entre els tres pals de la porteria de Kiko Casilla en tot el partit. “Em dol, perquè no els hem inquietat. I si al Bernabéu no ho fas bé, en surts adolorit”, admetia Quique, l’entrenador de l’Espanyol.

Zidane va moure la banqueta a consciència i es va permetre el luxe de deixar a la graderia Keylor Navas, Benzema, Modric i Ramos; i a més, de reservar a la banqueta James, Casemiro i Marcelo. Els blancs van dominar a plaer i a força d’ocasions es van acabar imposant. Sense la versió piconadora. Amb un martellet, a còpia de copets que van acabar trencant el gerro.

Després de dues arribades perilloses, el primer gol arribava al minut 33 quan Morata rematava una centrada d’Isco. El Madrid seguia atacant i l’Espanyol només disposava del recurs de sortir al contraatac, tot i que sense èxit, mal organitzat. Els de Zidane ho van seguir intentant i van tenir les ocasions clares de Danilo, Cristiano, Lucas i Pepe. Però finalment va ser Bale, que tornava a jugar després de 88 dies després, qui va sentenciar el partit culminant un contraatac al minut 83.

Al Reial Madrid tot li va anar de cara i a l’Espanyol no li va sortir res bé. Quique s’hi esforçava, donant ordres des de la banda per mirar que l’equip fes un pas endavant i sortís de la cova, però als blanc-i-blaus li van faltar referències en atac. Ni l’entrada d’Hernán al segon temps va permetre revertir la situació, tot i que el paraguaià va disposar d’un contraatac que hauria pogut situar l’empat a l’inici del segon temps.

El doble pivot de l’Espanyol patia i el Madrid jugava amb la tranquil·litat de saber que, tard o d’hora, arribarien les seves oportunitats per marcar. Els blancs no es van inquietar ni quan el Bernabéu, a la segona part, va començar a neguitejar-se perquè el marcador només era d’un a zero. Sabien que era qüestió de temps. No els va faltar raó.

Només un xut entre els tres pals

Les estadístiques són contundents en un partit que, al marge d’allargar la mala ratxa de l’Espanyol al Bernabéu, demostra que els de Quique segueixen tenint molts problemes quan juguen contra els rivals de la zona alta de la classificació. Els blanc-i-blaus només van tenir un 28% de possessió i dos córners a favor. El Madrid en va llançar 13, a més de provar onze xuts a porteria. L’Espanyol va xutar tres cops i només una vegada entre els tres pals.

“Estem a un nivell diferent del del Reial Madrid. I en aquesta tesi, o fas un partit perfecte i el rival un de dolent, o les distàncies són insalvables”, afegia l’entrenador blanc-i-blau, per a qui l’únic consol era que havien “reduït els gols en contra”. L’any passat, el Madrid en va marcar dotze (sis al Bernabéu i sis a Cornellà). Aquesta temporada, quatre (dos a cada estadi).