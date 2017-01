L’Hospitalet torna a ser blaugrana

Després de tres victòries consecutives del Reial Madrid, el Barça Lassa va aconseguir ahir proclamar-se campió del Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet. L’equip blaugrana va superar el Divina Seguros Joventut (74-58) i va celebrar un títol que no aconseguia des del 2011, quan la generació de Lluís Costa, Josep Pérez i Oriol Paulí va guanyar el campionat.

Els joves entrenats per Alfred Julbe van practicar un joc ràpid i vistós en una final que van dominar des dels primers minuts. El capità Sergi Martínez, al qual estan reconvertint com a aler, va ser designat com a millor jugador del torneig. Andrija Marjanovic (23 punts), Arnas Velicka (15 punts) i Nicola Zizic (12 punts 9 rebots) van ser altres dels jugadors culers més destacats.

“És un torneig molt difícil de guanyar en què has de jugar cinc partits en tres dies i això t’obliga a un gran desplegament físic i emocional. La Penya és un equip amb talent i ben treballat. Deixar-lo en 58 punts té un gran mèrit”, va resumir Julbe.

Alejandro Galán (13 punts) va ser el màxim anotador d’una Penya entrenada per Dani Miret que va competir a bon nivell però que es va mostrar molt desencertada des de la línia de 6,75 metres (3/20). La final es va trencar en un tercer període en què els dos equips van defensar durant alguns moments en zona. El demolidor parcial blaugrana va ser de 20-4.

El Torrons Vicens CB l’Hospitalet d’Albert Cañellas, que va ser eliminat pel Barça Lassa a les semifinals (71-54), va acabar en quarta posició, després de completar un gran torneig. El tercer lloc va ser per a l’Herbalife Gran Canària.

Millors jugadors del torneig

Pedro Barros (Divina Seguros Joventut), Pablo Fontanet (Torrons Vicens CB l’Hospitalet), Georgios Kalaitzakis (Panathinaikòs), Sergi Martínez (Barça Lassa) i Toni Nakic (KK Cedevita Zagreb) van ser escollits en el millor cinc del torneig. El blaugrana David Font es va proclamar campió del concurs de triples.