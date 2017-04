L’ICL Manresa perd i s’acosta al descens matemàtic

“Es veia a venir des de fa dies”. El president de l ’ICL Manresa, Jaume Arnau, va sintetitzar ahir la dinàmica i l’ambient que es respira al Nou Congost, cada vegada més ensorrat. L’equip d’Ibon Navarro no va ser capaç ahir d’endur-se la victòria de la pista del Movistar Estudiantes (95-90) i s’acosta al descens matemàtic. Amb 4 punts i quan falten cinc partits per al final de la fase regular de la Lliga Endesa, la situació sembla definitivament irreversible. “El descens cada vegada és més a prop. És una llàstima. Pensàvem que aquesta temporada ho faríem millor. No ha sigut possible. El bàsquet és un joc, què hi farem”, va comentar el màxim dirigent del club als micròfons de Catalunya Ràdio. L’equip, però, ho va intentar i va caure amb el cap ben alt, amb un gran Xavi Rey a la pintura (11 punts) i uns entonats Cvetkovic (18) i Machado (17). Els madrilenys no van estar còmodes i van haver de suar per endur-se el triomf. En un gran últim quart, els manresans van estar a un triple de forçar la pròrroga.

A un pas del descens

El Divina Seguros Joventut i el Barça Lassa van completar una jornada grisa per als equips catalans amb dues derrotes més que doloroses en pista rival. La Penya va encaixar-la al feu del Tecnyconta Saragossa, un dels seus rivals directes en la lluita per mantenir la categoria. El partit, amb pinzellades i atmosfera de final, es va resoldre en l’últim minut davant la bona actuació dels dos equips. Tota la rotació de Diego Ocampo va respondre i va acumular set jugadors amb vuit o més punts. Els verd-i-negres, però, no van saber gestionar l’última possessió amb -2 al marcador. El Barça, per la seva banda, va endur-se una derrota més contundent de la seva visita a València (76-59). El conjunt de Rafa Martínez va ser molt superior als culers, només amb Rice (13 punts) i Tomic (13) amb dobles dígits. D’aquesta manera, l’equip ocupa la cinquena posició, amb el mateix registre que el Gran Canària, sisè, a un partit del Baskonia, quart, i el Tenerife, tercer.