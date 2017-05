L’Uni Girona viu el seu repte més gran a Salamanca

L’ Spar Citylift de Girona intentarà convertir-se en el primer equip capaç de guanyar la lliga femenina de bàsquet després de perdre el primer partit de la final. L’Uni Girona va aconseguir derrotar dissabte el Perfumerías Avenida de Salamanca en el segon partit, a Fontajau, igualant la sèrie abans de l’últim partit, avui en terres castellanes (21 h / Teledeporte).

Les jugadores locals, entrenades per Miquel Àngel Ortega, van sortir escaldades de Girona, on l’equip català va aconseguir aturar les jugadores clau del Perfumerías, com Milovanovic o la catalana Silvia Domínguez. Per a l’Uni Girona, el repte és molt gran, ja que es tractaria de guanyar la lliga fora de casa i poder acomiadar amb tots els honors la seva gran capitana, Noemí Jordana, que jugarà el seu últim partit en competició oficial. El bon joc d’ Ibekwe i Spanou en el segon partit de la final permet a les catalanes mantenir les il·lusions d’aconseguir guanyar la lliga, tal com ja van fer el 2015 precisament contra el mateix rival. Llavors, però, l’Uni Girona va imposar-se per la via ràpida, per 2-0, en una de les dues finals en què ha aconseguit superar el Perfumerías, juntament amb la Supercopa del 2015. En canvi, des de llavors les castellanes han aconseguit recuperar el domini del bàsquet femení estatal, imposant-se a les gironines a la Copa del 2016 i el 2017, i també a la final de la lliga de l’última temporada, una final decidida en el tercer partit.