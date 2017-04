L’Unicaja remunta i acaba amb el somni del València

El València va deixar escapar l’Eurocup tot i guanyar per onze punts al final del tercer quart contra l’Unicaja. Un últim parcial de 4-20 per als malaguenys, però, va servir per revertir el marcador i portar el títol a les vitrines andaluses (58-63). L’Unicaja, de passada, també es va endur el bitllet per jugar la pròxima edició de l’Eurolliga.

La Fonteta va emmudir. No va servir de res la victòria en el primer partit de la final -al millor de tres-. A Màlaga, l’Unicaja va empatar la sèrie, i ahir a València va acabar de t rencar els somnis dels de Pedro Martínez, incapaços de rematar la feina quan acariciaven el títol, noquejats en atac i sense saber imposar-se en defensa.

L’Unicaja no només va superar el factor pista, com ja havia fet en les dues eliminatòries anteriors. També va sobreposar-se a l’absència d’Alen Omic, que havia sigut el seu millor jugador però que va ser expulsat per entrar a la pista des de la banqueta per separar una baralla quan la pilota encara estava en joc.

El partit va ser igualat al primer temps i es va decantar cap al València després del descans. Però llavors els locals van cometre l’error de pensar que amb aquell avantatge en tindrien prou per aixecar el trofeu. L’Unicaja va reaccionar amb un parcial de 0-17, amb rapidesa en els atacs i encert en els triples, i va sumar la seva primera Eurocup.