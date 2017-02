L'Espai Barça creix: costarà més del previst i el club n'obtindrà més ingressos

El Barça i l'Ajuntament de Barcelona continuen treballant per aprovar la modificació del Pla General Metropolià que permeti arrencar les obres del nou Espai Barça. El club espera poder iniciar les obres l'any que ve (un any més tard del previst), un fet que obligaria a tenir l'estadi enllestit completament l'any 2022. Ara mateix -amb la proposta que hi ha sobre de la taula, molt treballada amb el consistori d'Ada Colau però no tancada- hi hauria un increment del pressupost inicial d'entre 28 i 30 milions, addicionals als 600 pressupostats. El motiu, l'actuació urbanística prevista per l'Ajuntament, i de la qual se n'ha de fer càrrec el club, és superior a la prevista inicialment pel projecte. Bàsicament, destinat a vials i zones verdes. A canvi, el club disposarà de més recursos perquè podrà tenir més zona dedicada a usos terciaris -oficines i un hotel- i més metres de sostre edificable, incrementant molt més els ingressos.

Aquest projecte va néixer amb la voluntat d'obrir l'Espai Barça al barri de Les Corts, evitar barreres i integrar l'estadi al seu entorn. Per motius de seguretat però, els tècnics estan treballant amb una petita modificació d'aquest plantejament inicial: els dies de partit, unes hores abans, sí que s'aixecarà una barrera perimetral per controlar els accessos a l'estadi. Hi haurà un primer control i no es podrà entrar directament al camp com passa, per exemple, al Santiago Bernabéu. El club treballa amb la intenció que aquesta barrera perimetral sigui desplegable, integrada a l'entorn, i en part es podrà fer perquè les 3.200 places de pàrquing i 1.000 de motos que hi haurà seran subterrànies.

Canvis de mobilitat

Un dels grans debats entorn el projecte, que s'ha tingut ja amb els propis veïns, és el de la mobilitat. La proposta actual implicaria canvis substancials en alguns dels carrers adjacents al Camp Nou, que hauran de tenir una vorera de 5 metres d'amplada com a mínim. Per exemple, Travessera de Les Corts perderà un carril, mentre es guanyarà zones d'aparcament per a motos. El carrer de la Maternitat, en canvi, guanyarà un carril i serà de doble sentit, una mesura per descongestionar la Travessera. La rambla de l'Avinguda Joan XXIII, que baixa des de la Diagonal i que ara és central, amb carrils a ambdues bandes, s'unirà a l'esplanada que envolta la Masia, traslladant el trànsit al costat del cementiri de Les Corts.

540x306 L'acord amb l'Ajuntament per poder tirar endavant l'Espai Barça li costarà al club 30 milions addicionals / FCBARCELONA L'acord amb l'Ajuntament per poder tirar endavant l'Espai Barça li costarà al club 30 milions addicionals / FCBARCELONA

Oficines i hotel

18.000 metres quadrats de zona verda Amb l'acord que s'està tancant amb el consistori augmentarà la zona verda des dels 12.300 metres quadrats als 31.000

L'actuació total afectaria 275.000 metres quadrats (198.000 propietat del club, 77.000 de la ciutat). El Barça perderia 14.000 mentres de sòl, que passarien a ser municipals, mentre la zona verda creixeria dels 12.300 metres quadrats als 31.000. A canvi, el Barça veuria com creixen els metres quadrats de sostre dedicats a equipaments esportius (de 139.400 a 203.000), la zona comercial i es crearia també una zona terciària per aixecar oficines i un hotel. La zona per a les botigues es duplicaria, arribant als 10.000 metres quadrats. La novetat és que en la zona pròxima al carrer Arístides Maillol, el Barça disposaria de 7.000 metres quadrats per fer oficines i llogar-les, i un hotel. El club no té previst hores d'ara executar ell mateix aquesta inversió, que costaria mínim 40 milions. Malgrat que és una qüestió que s'abordarà en el futur, la fórmula preferida per la junta de Josep Maria Bartomeu seria fer una concessió i mantenir la titularitat del terreny. El Barça creu que podria ser una iniciativa que atragui empreses del sector, algunes d'elles vinculades al club, que podria dinamitzar el barri.

A banda d'aquestes oficines per llogar, que seria una nou font d'ingressos, el Barça disposaria de 16.000 metres quadrats de sostre edificable per fer l'edifici on s'ubicaran els treballadors del club. Una nova construcció que, hores d'ara, no implicaria la demolició de l'actual OAB ni l'Auditori 1899.

540x306 Els detalls del projecte / FCBARCELONA Els detalls del projecte / FCBARCELONA

Calendari

Tot i que al club són molt curosos amb els calendaris, s'espera que la fase tècnica es resolgui durant el primer trimestre d'aquest 2017, per després aconseguir l'aprovació del ple municipal i posteriorment l'aprovació final amb el vist-i-plau de la Generalitat. Amb el calendari que hi ha ara mateix sobre de la taula, tal com va avançar l'ARA, les obres a l'interior de l'estadi no es podran començar, mínim, fins l'estiu del 2018, un fet que comportaria que el nou Camp Nou no estigui completament acabat fins el 2022. La particularitat del projecte és que les obres a l'interior del Camp Nou només es poden realitzar durant l'estiu, quan no hi ha activitat esportiva. La japonesa Nikken Sekkei i els arquitectes Pascual i Ausió van plantejar un mínim de 4 estius per completar l'obra, un fet que faria que el nou estadi no estigués enllestit fins el 2022, amb una nova junta. Els experts remarquen però, que el 2021 l'obra estarà pràcticament acabada, que el soci percebrà que està en un nou Camp Nou d'última generació, però que li faltaria la coberta, que s'hauria de posar en el quart estiu.

Abans de coronar el nou Camp Nou s'acabaran tota la resta d'actuacions previstes. La primera, el Miniestadi de la Ciutat Esportiva, que s'espera tenir enllestit per la tardor del 2018. Pel que fa a la parcel·la econòmica, els responsables del club han aturat la recerca d'una empresa que doni cognom al nou estadi, el que es coneix com a ' title rights' fins que s'avanci en l'aprovació del projecte i la pertinent tramitació. El club creu que podrà aconseguir més dels 200 milions projectats incialment.