L’actitud, a prova en l’últim partit al Palau abans de la Copa

Sense temps per pair la desfeta de divendres contra el Galatasaray turc a l’Eurolliga, però conscient que s’està vivint un dels pitjors moments de la història recent de la secció, el Barça Lassa es torna a trobar avui (12.30 hores, Movistar Deportes 2) amb la seva afició, la que divendres a la nit, després de la quarta derrota consecutiva, el va acomiadar amb una sonora esbroncada, xiulets i mocadors blancs. “Hem d’intentar aconseguir algunes victòries, intentar trobar triomfs, treballar junts i treballar perquè Renfroe, Doellman i Oleson tornin. Hem d’ajudar els jugadors a trobar la confiança de nou”, va dir, per intentar calmar els ànims, Georgios Bartzokas, entrenador dels blaugranes, després de l’enèsima ensopegada a Europa.

A l’ Eurolliga, el Barça Lassa està perdut i sap que la classificació per a la següent fase fa costa amunt. En canvi, a la Lliga Endesa, no té gaires problemes a la classificació, en què és quart, a dos triomfs del líder. Així doncs, en el partit d’avui, els aficionats del Palau Blaugrana posaran a prova l’actitud del seu equip just abans de la disputa, la setmana vinent, de la Copa del Rei a Vitòria-Gasteiz. El tècnic blaugrana demana a l’afició que ajudi l’equip perquè els jugadors puguin recuperar la confiança, si bé un triomf avui tan sols calmaria, de manera mínima, els ànims d’un Palau que comença a estar cansat de les actuacions dels seus.

Al davant, avui els de Bartzokas es trobaran l’ICL Manresa, un equip que tampoc està passant pel seu millor moment. Tot i això, la seva situació a la Lliga és diferent de la del Barça, ja que els del Bages intenten sumar triomfs per escapar-se de la posició de fanalet vermell de la taula, un lloc que ocupen des de fa 14 jornades. “Tenim un partit contra un equip que, tot i que tothom diu que té problemes i inestabilitat, és un dels millors d’Europa. La situació en què estan els fa un rival encara més perillós”, va assegurar el tècnic dels del Bages, Ibon Navarro, que va avisar que, “amb tots els canvis que estan tenint”, no sap “quin Barça” es trobaran aquest matí al Palau.

En aquest partit, per al qual Ibon Navarro té tota la plantilla disponible però Bartzokas té les baixes de Doellman, Oleson, Renfroe, Ribas i Lawal, el capità blaugrana Joan Carles Navarro pot convertir-se en el sisè jugador de la Lliga Endesa que arriba a disputar la xifra de 650 partits d’aquesta competició.

La Penya, contra un rival directe

També té un partit clau el Divina Seguros Joventut, que aquest migdia (12.30 hores, Multideportes 5) s’enfronta a l’ UCAM Múrcia, un rival directe en la lluita per escapar de la zona baixa. Els de Diego Ocampo hi arriben en una línia ascendent i el tècnic, satisfet, ha assegurat que estan “assolint la maduresa en el moment clau del curs”. A l’ Olímpic, els verd-i-negres han superat el València, l’Unicaja i l’Andorra, i han tingut contra les cordes el Madrid i el Tenerife i, per tant, esperen seguir amb la dinàmica contra l’UCAM, que ara per ara els precedeix a la taula. José Nogués i Albert Miralles són baixa i Terry Smith serà dubte fins a última hora.