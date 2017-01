L’adversari més temut per Rafa Nadal

Quan Rafa Nadal va fer la carta als Reis, de ben segur que va demanar una cosa immaterial: que el respectin les lesions. El tenista manacorí, absent en competicions oficials des de l’octubre per un problema al canell, torna avui en un torneig ATP, el de Brisbane (Austràlia), que li ha de servir per agafar rodatge de cara al primer Grand Slam de la temporada, precisament en territori australià, que comença el dia 16 de gener.

I és que el 2016 no va ser fàcil per a Nadal, com tampoc ho van ser els anys anteriors. El motiu? Les contínues lesions del tenista. Lesions que el van fer estar força setmanes lluny de les pistes i que trencaven el seu rendiment. Des del 2003, quan va debutar com a professional, no ha pogut completar cap temporada neta i ha tingut problemes en gairebé totes les parts del cos: des dels dits dels peus als canells, passant pel colze o els genolls.

L’any passat va haver d’abandonar a Roland Garros pels problemes al canell. Posteriorment va seguir competint amb molèsties, fins que va renunciar als últims tornejos de l’any per recuperar-se del tot. Entre una cosa i l’altra, el manacorí va caure fins al novè lloc del rànquing ATP, una classificació que mirarà de remuntar aquest curs.

“Estic content de tornar a competir. M’he preparat tant com he pogut, sobretot a nivell de rendiment físic a la pista. Necessito continuar per aquest camí”, deia unes hores abans d’estrenar-se a Brisbane contra l’ucraïnès Aleksandr Dolgopólov (11.30 h). Si supera aquest test de categoria, molt possiblement s’haurà de veure les cares amb el montenegrí Milos Raonic als quarts de final.

Serà el segon torneig de la temporada per a Nadal, el primer de caràcter oficial. I és que el manacorí es va estrenar -i amb un rendiment més que destacable- en el campionat d’exhibició d’Abu Dhabi, en què va aconseguir la victòria després de superar tres rivals de nivell: Tomás Berdych (número 10 de l’ATP), Milos Raonic (3) i David Goffin (11), aquest últim a la final. “Aquests tres dies, i al nivell que he pogut jugar, m’aniran molt bé de cara a la temporada”, expressava el tenista.

Debut a Brisbane contra Dolgopólov

“Nadal va tenir mala sort, perquè es va lesionar quan estava rendint al seu millor nivell. Serà interessant veure com torna a la competició”, comentava Andy Murray, actual número 1 del món. El tenista escocès, però, no serà rival de Nadal en aquesta primera setmana de competició. I és que Nadal ha canviat la rutina habitual de principis d’any. En comptes de jugar a Doha, ha preferit desplaçar-se ja a Austràlia per aclimatar-se de cara al Grand Slam. “És cert que a Doha m’ha anat molt bé, però penso que jugar a Brisbane m’ajudarà a adaptar-me més ràpid a les condicions australianes, que són sempre una mica més difícils pel canvi horari”.