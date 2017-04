L’adversitat ageganta l’Spar Citylift Girona

Després de la gesta de dissabte, l’ Spar Citylift Girona es jugarà dimarts (21 hores, Teledeporte) el títol de la Lliga femenina a la pista del Perfumerías Avenida de Salamanca. La Federació Espanyola ha designat Germán Morales i Susana Gómez per arbitrar el decisiu partit.

L’estratègia defensiva d’ Eric Surís se li està ennuegant al gran favorit al títol. “La victòria contra el Perfumerías Avenida va arribar en el moment més important. Era un match ball per al qual ens havíem preparat molt. A nivell mental ens vam conscienciar que no era un 4-0 en contra nostre sinó un 1-0 de play-off ”, assegura el tècnic del conjunt gironí, que destaca el paper que hi va jugar l’afició de Fontajau. “Ara hem d’intentar rematar sabent que el factor pista sol ser determinant, però treballarem i lluitarem perquè no sigui així. Sabem que serà difícil, però intentarem donar la sorpresa”, analitza.

El triomf de dissabte ha millorat l’autoestima d’un vestidor gironí acostumat a no rendir-se mai. “Nosaltres ja sabem que podem guanyar, així que intentarem repetir-ho a Salamanca”, recorda Leo Rodríguez.