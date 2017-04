L’aficionat amb una arma, acusat de desordre públic

L’aficionat del Barça detingut durant el derbi de dissabte per haver mostrat una arma de fogueig a la graderia va passar a disposició dels Mossos d’Esquadra, que l’acusaran de delictes per amenaces i desordre públic. Els fets van passar durant els primers minuts del segon temps, quan l’aficionat, amb una samarreta del Barça, va cridar a favor del seu club però després va insultar aficionats locals, mostrant aquesta arma de fogueig fins que dos Mossos que eren al camp, fora de servei, el van controlar en espera de reforços. L’aficionat, que anava begut, no és soci del Barça. Segons l’Espanyol, la seguretat del camp va actuar ràpidament i l’aficionat no va arribar a disparar l’arma.

L’Espanyol, per la seva banda, no descarta rebre una multa econòmica, ja que un grup reduït d’aficionats van proferir càntics ofensius contra Gerard Piqué i la seva parella, la cantant Shakira. Els mateixos càntics, en un partit de la Copa del Rei del 2016, van provocar una multa de 24.000 euros. A diferència d’aquell dia, però, no es va mostrar cap pancarta ofensiva i els càntics van ser d’una part molt minoritària de l’afició local.