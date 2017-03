Laia Sanz brilla en una de les proves més dures del motor australià

Laia Sanz s'ha posat a prova en la Clipsal 500 Superenduro-X, una cursa molt dura a cavall entre l'enduro X i el supercròs que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana als afores d'Adelaida (Austràlia). La pilot de KH-7 i el KTM Factory Rally Team ha aconseguit un destacable 12è lloc de la general en superar rivals amb més experiència en traçats com aquest.

De fet, des que va arribar a Austràlia dijous, Sanz ha dedicat la major part del seu temps a practicar salts i dobles salts, per guanyar confiança i afrontar amb velocitat i seguretat els diferents trams de competició. La seva ràpida adaptació li va permetre rebaixar el seu temps més de 14 segons de la primera cursa de divendres a l'última de diumenge, en què va aconseguir una marca de 1'22"478. Fins i tot en la jornada de dissabte va arribar a col·locar-se en desè lloc de la classificació provisional. "El balanç general és positiu. Estic molt contenta amb l'evolució que he fet des del primer dia fins al final. Tot és un bon entrenament!", reconeixia la pluricampiona que, en aquesta ocasió, va competir amb una KTM 350 EXC-F cedida per KTM Austràlia.

Des de l'inici de la Clipsal 500 Superenduro-X, la presència en pista de Laia Sanz va captar l'atenció de tots els assistents, no només pel fet de tractar-se de l'única dona participant, sinó per la seva constància i esforç demostrats al llarg de totes les jornades enfront d'una multitud que fa de la Clipsal 500 un dels esdeveniments esportius més grans d'Austràlia. De fet, la pilot de Corbera de Llobregat va quedar gratament sorpresa per l'assistència multitudinària de públic: "Tothom és molt amable, i és molt agradable veure tota aquesta gent participant en aquest esdeveniment i poder formar-ne part. Ha estat una experiència molt bonica ".