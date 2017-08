Lampaert s'imposa en la segona etapa de la Vuelta

El ciclista belga Yves Lampaert s'ha imposat en la segona etapa de la Vuelta a Espanya, de 203,4 quilòmetres, amb inici a Nimes i final a Gruissan. Lampaert ha compartit arribada amb el seu company d'equip Trentin Matteo. Tots dos han arrencat amb velocitat un atac en l'últim quilòmetre i han arribat a meta amb un temps de 4:36:13, un segon per davant de Matteo.

Aquest triomf en la segona etapa permet a Lampaert situar-se com a nou líder de la Vuelta, de manera que pren el mallot vermell a l'australià Rohan Dennis (BCM), guanyador de l'etapa inaugural. Lampaert és el primer belga líder d'aquesta cursa des que ho va aconseguir per últim cop Gilbert el 2010.

L'ha seguit de prop el britànic Chris Froome (a 21 segons). Vincenzo Nibali ha quedat a 35 segons, mentre que altres favorits com Alberto Contador (52 minuts), Fabio Aru (53 minuts) o Romain Bardet (1:03 minuts) han quedat més despenjats del grup principal. "L'objectiu era no perdre temps en un dia marcat pel vent", ha assenyalat Contador, que s'ha mostrat satisfet després d'una jornada afectada per "diverses caigudes" com a conseqüència del vent.

L'etapa d'aquest dilluns, de 158,5 quilòmetres, començarà a Prades i s'acabarà a Andorra la Vella.