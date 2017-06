Ferran Latorre: “El suport de la gent m’ha emocionat”

Ferran Latorre va aterrar a Barcelona procedent de l’Himàlaia, on ara fa una setmana va convertir-se en el primer català que corona els 14 vuitmils del planeta. Després d’anys d’expedicions, Latorre va poder fer el cim de l’Everest, l’únic dels 14 vuitmils en què ha necessita ajuda d’oxigen, i va aconseguir fer història amb un equip format per Hans Wenzl, Yannick Graziani i el xerpa Dawa Sange. “Han sigut uns dies molt especials, el suport de la gent m’ha emocionat”, va dir Latorre, que va ser rebut per una gentada a l’aeroport del Prat, entre els quals representants de la Unió Excursionista de Vic, que va entregar-li un ram amb 14 roses, una per cada cim de més de vuit mil metres coronats. A més, Latorre va ser rebut per un pilar casteller i pancartes dels seus familiars i amics. L’osonenc dedicarà els pròxims dies a explicar amb calma les seves experiències a l’Everest, el cim més alt del món, que va coronar per la via clàssica, la que van utilitzar el 29 de maig del 1953 el xerpa Tenzing Norgay i Sir Edmund Hillary, de Nova Zelanda. Aquest juny Òscar Cadiach marxarà cap al Broad Peak amb el repte de coronar aquest cim i convertir-se en el segon català capaç d’assolir els 14 vuitmils.

Latorre ha aprofitat aquesta última expedició al Nepal per fer de “conillet d’Índies”, tal com va explicar ell mateix, dins del projecte Sherpa-Everest 2017 Project, un projecte que estudia l’exposició a la hipòxia en ambients extrems i els seus efectes cardiopulmonars, fisiològics, biològics i genètics. Es tracta d’un projecte pioner de recerca impulsat per la Fundació Bancària La Caixa. Latorre també s’ha sotmès a un estudi del son per analitzar el nivell de descans i la recuperació en condicions extremes.