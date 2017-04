Mor l’ideòleg del Fòrum Samitier, Jaume Llauradó

Un dels principals responsables de la divulgació del barcelonisme i de la promoció de debats sobre temes lligats al Barça, Jaume Llauradó, va morir ahir als 73 anys en un hospital de Barcelona. Llauradó va ocupar diferents càrrecs vinculats al club blaugrana, entre els quals el de vicepresident sota el mandat de Joan Gaspart entre els anys 2000 i 2001. A més, va ser candidat a les eleccions del 2003, on va ser l’opció menys votada (987 vots) d’uns comicis que va guanyar la candidatura liderada per Joan Laporta, i va ser precandidat el 2010.

També va presentar-se a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol el 2011, on va quedar per darrere d’Andreu Subies (348 vots, per 419 del seu rival), actual president d’aquest organisme. Havia patit i superat un càncer. “Ens hem quedat aixafats després de sentir la notícia. Hem guanyat, però aquesta notícia ens deixa tristos. Era un gran barcelonista, va ajudar molt el club amb la Fundació i el Fòrum Samitier”, va comentar després del Granada-Barça el vicepresident esportiu Jordi Mestre.

Llauradó, de fet, serà especialment recordat per haver fundat, el 1990, el Fòrum Samitier ( del qual era encara president del consell assessor), un organisme extern al Barça que tenia l’objectiu de promoure debats sobre temes culturals i esportius que tinguessin incidència directa o indirecta amb les activitats del club. Amb el mateix Fòrum buscava estimular el barcelonisme i el seguiment del Barça. El 2012 va participar en la creació del Fòrum Fundació FCB, un organisme dedicat a proposar el diàleg orientat al progrés del Barça i la discussió esportiva i ideològica. “El Barça és el club esportiu més important del món, però també són importants els seus valors, la seva història, la seva gent. Aquest Fòrum pretén plantejar temes de debat que poden ser importants per al club. Volem sentir les veus plurals per treure conclusions que ajudin el Barça a avançar i progressar”, va dir, per definir-lo.

Ideòleg del partit de la Marató

Llauradó va ser un home força actiu més enllà de l’àmbit barcelonista. També va ser fundador i promotor d’altres societats on va participar activament, com el partit de La Marató de TV3, on participen exjugadors i famosos per recaptar fons. Així mateix, va ser president de la Comissió d’Esports de la Cambra de Comerç, del CD Hispano Francès, tresorer de l’Agrupació Barça Veterans, o impulsor del Planet Futbol i de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.