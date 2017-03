Nit tràgica del Sevilla contra un Leicester sorprenent

El Sevilla va caure eliminat als vuitens de final de la Lliga de Campions en caure al camp del Leicester City per 2-0. Els ‘foxes’ van aixecar una eliminatòria que s’havia complicat per als seus interessos després de perdre al Sánchez Pizjuan per 2-1. ElSevilla, que buscava arribar als quarts de final de la principal competició continental des de l’any 1958, va veure com el jamaicà Wes Morgan els feia l’1 a 0 abans del descans.

El Sevilla, que porta dos partits de lliga consecutius empatant i jugant malament, va intentar reaccionar al descans, amb un doble canvi de Sampaoli, donant entrada a Mariano i Jovetic. I Escudero va xutar al pal en una de les millors ocasions andaluses poc després. Però Drinkwater va fer embogir l’afició local als 54 minut en fer el 2-0. Per acabar de complicar les coses, Vardy va provocar a Nasri i el francès va acabar expulsat. Però malgrat jugar amb 10 homes, el Sevilla va forçar un penal sobre Vitolo. Nzoni però, e va xutar molt tou i Schmeichel el va aturar. Per primer cop, el Leicester serà als quarts de final de la Champions. Des de que va fer fora a Claudio Ranieri, els anglesos han recuperat el seu millor nivell.

La Juve no pateix

A l’altre partit del dia, la Juve va certificar la seva classificació en derrotar el Porto per 1-0 gràcies a un gol de Dybala. L’uruguaià Maxi Pereria va tocar la pilota amb les mans després d’una rematad aa porteria italiana i va ser expulsat als 40 minuts de joc, i Dybala va superar en el penal posterior a Iker Casillas